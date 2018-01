Mediavalle : coreglia antelminelli



Mps, si avvicina l'ora della chiusura. La giunta lancia un altro disperato appello

venerdì, 19 gennaio 2018, 13:39

di andrea cosimini

Ancora niente. Nessun passo indietro da parte della banca Monte dei Paschi di Siena che, a questo punto, sembra davvero intenzionata a proseguire dritta per la sua strada pur di continuare la sua attività nei locali della filiale di Ponte all'Ania. Questo, nonostante l'esasperazione dei cittadini di Coreglia, e la determinazione della giunta a farsi portavoce del loro disagio.



L'amministrazione, proprio in questi giorni, aspettava con ansia qualche nuova notizia dalla dirigenza. Dopo l'incontro del 4 gennaio, infatti, era fiduciosa in un ripensamento, anche parziale, circa la decisione della chiusura della filiale nel capoluogo. Ma niente. Ad oggi, mentre si avvicina minacciosamente il termine ultimo comunicato dalla banca alla clientela (22 gennaio), le richieste contenute nella delibera approvata dalla maggioranza del consiglio comunale, in difesa dell'apertura della filiale, sembrano essere cadute nel vuote.



Nonostante il silenzio della banca, però, la giunta guidata dal sindaco Valerio Amadei sembra non darsi per vinta. Proprio oggi, infatti, ha scritto nuovamente alla dirigenza della Mps per rinnovare, disperatamente, l'invito a soprassedere da quanto già deciso. Lo ha fatto dichiarandosi forte del mandato avuto dal consiglio comunale e, soprattutto, dalla mozione approvata all'unanimità in merito alla chiusura delle filiali di banca delle zone montane dal consiglio regionale della Toscana.



"La regione - ha scritto - è intenzionata a venire incontro ad un'esigenza di territori fragili e complessi, quelli montani come il nostro, salvaguardando la presenza di istituti di credito. E' proprio in virtù di questo alto impegno - ha spiegato -, volto a perseguire con forza a tutti i livelli istituzionali l'obiettivo della salvaguardia dei servizi, che chiediamo un ripensamento o comunque una dilazione del provvedimento affinché sia dato modo alla regione di espletare la propria azione".



"La cittadinanza - ha concluso - è esasperata e a noi compete dare loro ascolto e voce. Lo facciamo in maniera civile, ma, credeteci, molto determinata".