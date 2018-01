Mediavalle : coreglia antelminelli



Riapre la strada per Gromignana a senso unico alternato

giovedì, 18 gennaio 2018, 18:09

A breve (questione di pochi giorni) verrà riaperta al transito la strada comunale che collega la frazione di Gromignana al capoluogo Coreglia Antelminelli. Ad annunciarlo, con soddisfazione, il sindaco Valerio Amadei che ha fatto riferimento ad una relazione geologica, pervenuta nella giornata di oggi, che conferma la necessità di un intervento di messa in sicurezza del movimento franoso, ma al contempo indica, con il posizionamento di GeoBlock ed il conseguente restringimento della carreggiata, la possibilità della riapertura a senso unico alternato della viabilità.



”Essendo la sicurezza dei cittadini priorità assoluta per l'amministrazione comunale – ha commentato soddisfatto il sindaco - , l'impegno nel predisporre verifiche e sopralluoghi è stato massimo, così come di conseguenza ai risultati, sono state necessarie le limitazioni previste per la riapertura della strada”.