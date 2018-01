Mediavalle



"Scuola aperta" alle secondarie di Pescaglia e San Martino in Freddana

giovedì, 18 gennaio 2018, 12:42

Per un giorno le scuole secondarie di primo grado dell'istituto comprensivo "Giacomo Puccini" di Pescaglia aprono le porte ai cittadini, e in modo particolare ai genitori e ai ragazzi che a settembre inizieranno un nuovo ciclo scolastico, per far loro conoscere le attività e i laboratori. Sabato 20 gennaio dalle 15 alle 17 a San Martino in Freddana e lunedì 22 gennaio dalle 15 alle 17 a Pescaglia si svolgerà infatti l'iniziativa "Scuola aperta 2018".



Le due scuole si distinguono per la presenza di una lavagna multimediale in ogni classe, l'organizzazione di corsi di informatica ed ecdl per alunni e genitori, la presenza di sezioni a lingua francese o a lingua inglese, una biblioteca. A San Martino in Freddana è inoltre attivo un progetto nuoto mentre a Pescaglia presto sarà aperto l'atelier digitale, una vera e propria bottega artigiana dove coloro che praticano i mestieri tradizionali del territorio insegneranno la manualità alle ragazze e ai ragazzi.



Per informazioni: Istituto comprensivo "Giacomo Puccini", telefono 0583359106, www.icpescaglia.gov.it