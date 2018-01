Mediavalle : coreglia antelminelli



Si sposta la storica filiale Mps, il consiglio non ci sta

martedì, 2 gennaio 2018, 13:12

di andrea cosimini

Approvata dalla maggioranza del consiglio la delibera in difesa dell’apertura al pubblico della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena nel capoluogo coreglino dopo l’annuncio che, dal 22 gennaio, la banca proseguirà la sua attività nei locali della filiale di Ponte all’Ania.



Ad informare il consiglio sullo spostamento sarebbe stato proprio l’amministratore delegato della banca che, nel comunicare il trasferimento dell’attività da via della Penna (l’attuale sede) alla filiale sulla strada 445 della Garfagnana, avrebbe, in sostanza, preannunciato la totale chiusura della storica filiale di Coreglia capoluogo.



“In anni recenti- ha esordito l’amministrazione -, di fronte a paventate ipotesi di ridimensionamento della filiale coreglina, ci siamo formalmente opposti alle suddette sciagurate intenzioni, ottenendo di contro addirittura un potenziamento della filiale con l’attivazione di un efficiente sportello Bancomat”.



“Questa decisione – ha però spiegato -, priva di qualsiasi concertazione e/o preventiva informazione nei nostri confronti, ci appare non condivisibile, immotivata e pertanto inaccettabile”.



L'amministrazione ha fatto quindi presente, nella delibera approvata, l'importanza del capoluogo coreglino, sottolineando l'attaccamento della popolazione per questa storica filiale, e ribadendo le recenti politiche governative volte a tutelare i piccoli borghi di montagna.



"Questo capoluogo, avente caratteristiche di territorio montano - ha ribadito l'amministrazione -, ha già subito pesanti riduzioni di apertura del locale ufficio postale, che in via alternativa potrebbe offrire alla cittadinanza servizi di carattere bancario. Coreglia Antelminelli è il capoluogo del comune che conta complessivamente oltre 5 mila 250 abitanti di cui oltre mille, appunto, nel capoluogo”.



“Questo ente – ha proseguito - si sta sforzando per migliorare i servizi interessati da flussi turistici importanti; appare quindi inaccettabile la chiusura della filiale in parola unica Banca ivi presente, la storica Mps, costituente un tutt’uno con il tessuto economico e sociale. E’ appena il caso di ricordare che a Coreglia vi è la sede e gli uffici comunali, la caserma dei carabinieri, un museo civico, la residenza sociale della Asl n.2 e diverse attività commerciali e turistiche. Inoltre, il comune è ente capofila per la gestione associata di alcuni importanti servizi associati fra i comuni della Media Valle del Serchio ed è inserito nel club dei Borghi più Belli d’Italia (solo 12 in Toscana), ed è sede di un camping internazionale frequentato da decine di migliaia di turisti stranieri”.

L’amministrazione ha quindi provato a tracciare lo scenario che si verrebbe a creare se davvero la banca decidesse di spostare la filiale dal capoluogo coreglino a Ponte all’Ania.

“Gli abitanti del capoluogo e delle annesse località – ha osservato -, per raggiungere lo sportello bancario più vicino, dovranno percorre una distanza di oltre 15 chilometri. La popolazione prevalentemente anziana, fedele cliente dell’istituto da numerosi decenni, subirà un notevole disagio causa le avversità geografiche e le carenze di servizi di trasporto pubblico".



Quindi l'amministrazione, in concerto con la maggioranza del consiglio, ha fatto leva sulle recenti politiche del governo a favore della salvaguardia dei borghi montani come Coreglia ritenendo la decisione della banca di spostarsi quantomeno contraddittoria con queste politiche.



"La crisi economico finanziaria attraversata dalla banca - ha incalzato -, ha trovato nell’aiuto pubblico, (di stato) il giusto sostegno per una virtuosa ripresa, pur non volendo qui entrare nelle vicende che ne sono stata causa, non possiamo fare a meno di accettare che poi siano realtà così piccole ed emarginate come il nostro Borgo Montano, a subirne e pagarne così pesantemente le conseguenze. Recentemente il governo ha varato una serie di sostanziali provvedimenti a favore dei piccoli borghi e dei territori montani, quali insostituibile presidio per la salvaguardia del territorio e dell’economia locale: appare allora veramente contraddittorio e provocatorio quanto messo in essere".

Quanto comunicato con la lettera dall’amministratore delegato, insomma, appare inaccettabile anche da parte del consiglio comunale che ha deliberato, a maggioranza, nell'ultimo consiglio comunale del 29 dicembre, di richiedere alla Banca Monte Dei Paschi Di Siena spa, nella persona dell’amministratore delegato, un ripensamento sulle decisioni assunte e di richiedere che venga concesso all'amministrazione comunale un incontro al fine di meglio rappresentare e sostenere le ragioni di questa ferma opposizione e di ricercare assieme eventuali soluzioni che possano contemperare le esigenze del territorio con quelle, pur legittime, dell'istituto bancario.

Non solo. Nella delibera si annuncia anche di voler valutare quanto è intenzione del consiglio di proporre alla banca e quindi sospendere ogni termine perentorio di chiusura, meno che mai la funzionalità costante dello sportello bancomat e di attivare ogni altra azione di protesta a difesa di un servizio ritenuto utile, essenziale, la cui fruizione non può essere compressa senza recare grave pregiudizio alla cittadinanza.