Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Preoccupanti le motivazioni che hanno spinto l'assessore Bigiarini a dimettersi"

martedì, 9 gennaio 2018, 22:28

di andrea cosimini

Come era prevedibile, le dimissioni dell'assessore esterno Massimo Bigiarini hanno subito suscitato le reazioni del mondo politico. In particolare quelle del consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", che con l'ufficializzazione delle dimissioni dell'ex assessore ha visto, in sostanza, confermare i dubbi da lui stesso sollevati in sede di consiglio.



"Ecco fatto - esordisce il consigliere -. I dubbi da me sollevati durante il consiglio comunale del 14 dicembre 2017, oggi sono diventati certezza. Allora parlai di meschinità del gruppo di maggioranza dell’amministrazione comunale di Coreglia. Oggi posso confermare anche l’aggettivo dato a quel gruppo".



"Non solo hanno perso l’ultimo pezzo rimasto dei due scelti dal sindaco quali assessori esterni (ricordo Romina Brugioni) - incalza Taccini - ma hanno atteso oltre un mese a comunicare le dimissioni dell’ex assessore Massimo Bigiarini. Infatti l’atto dimissionario del Bigiarini è datato 28 novembre 2017. Probabilmente, nel frattempo, qualche “partitocrate” cercava di far si che l’ex assessore tornasse sui suoi passi per non creare scompiglio nella maggioranza. Invece, lor signori, devono mettersi nella testa che quando abbiamo a che fare con persone che fanno lavorare il cervello nel modo giusto non possono esserci ripensamenti, se non per giusta fattibilità".



Ecco quindi che il consigliere è voluto tornare sui dubbi sollevati in sede di consiglio e ragionare sulle motivazioni che hanno spinto l'ex assessore alle finanze, al bilancio ed ai tributi a richiedere le proprie, irrevocabili, dimissioni.



"Durante l’esposizione dei miei dubbi - spiega il consigliere - dissi anche che molto importanti sarebbero state le motivazioni delle dimissioni. E sono proprio quelle che devono preoccupare tutti i cittadini del comune, soprattutto di coloro che fanno parte dell’85 per cento che ha avuto fiducia nella lista del sindaco Amadei. Quella del Bigiarini è una constatazione che lo ha portato alla decisione presa. Su ciò che lo stesso ha potuto constatare, io ho sempre avuto dei dubbi mai esternati per ovvi motivi ma che adesso posso portare alla luce: questa maggioranza non è all’altezza di amministrare il comune di Coreglia Antelminelli. Questa, in sostanza, è la motivazione delle dimissioni dell’ex assessore Massimo Bigiarini".



A queste motivazioni, il consigliere di minoranza ha voluto poi associare le motivazioni che hanno spinto l'altro assessore esterno della giunta Amadei, Romina Brugioni, a lasciare anch'ella la carica di consigliere delegata alla cultura.



"Mi sovvengono le vere motivazioni per le quali anche la Romina Brugioni, anche lei ex assessore esterno alla cultura, dette le dimissioni - aggiunge il consigliere - e, sommandole a queste, sono più che certo che ci troviamo di fronte ad un’incompetenza palesemente dimostrata nell’amministrazione di questo sfortunato comune. Da quando ho iniziato a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale, ho fatto venire alla luce tante, anzi, troppe magagne messe in essere sia dall’attuale maggioranza ma, soprattutto, dalla maggioranza della precedente amministrazione della quale ben quattro personaggi, sindaco compreso, ne fanno tutt’ora parte. E’ vero che ancora non ci sono state risposte da parte delle autorità da me informate ma è anche vero che la vera giustizia la dovranno fare, al momento opportuno, i cittadini del comune che verranno da me informati di tutto quello che è di loro interesse e che le due ultime amministrazioni hanno combinato".



Infine, Taccini ha voluto rivolgersi direttamente all'assessore dimissionario, Massimo Bigiarini, marcando bene la differenza di ruoli tra i due consiglieri.



"Ex assessore Bigiarini - dice Taccini -, non si dispiaccia troppo della sua incapacità di far capire alla parte politica la necessità di una visione collegiale e globale delle manovre da adottare e che il prendere coscienza che i margini entro i quali agire non consentono più ragionamenti politici, forse sarebbe meglio dire elettorali, al fine di adottare misure coerenti e conseguenti a salvaguardare il bilancio. Gli ricordo un proverbio: “non c’è più sordo di chi non vuol sentire” ma in questo caso sono più convinto che sia un binomio fra politica sbagliata ed ignoranza di chi la deve mettere in pratica. Ci siamo presi tante volte a “bastonate” durante i consigli comunali però, anche se ho sempre criticato le scelte politiche messe in atto dalla maggioranza, ho sempre riconosciuto quanto di buono fatto da chi doveva far quadrare il bilancio, come ho sempre riconosciuto quanto di buono era stato fatto dalla sua ex collega Brugioni, perché l’evidenza non si può negare. Adesso, purtroppo, i consigli comunali non saranno più gli stessi ma non mi preoccupo per me, perché, con questa maggioranza e con questa politica, avrò sempre qualcuno da prendere a “bastonate” ma sono veramente preoccupato per ciò che potrà avvenire, nell’immediato futuro, nel comune del quale anch’io faccio parte come amministratore… di minoranza. Io, al contrario di lei, Bigiarini, se la salute me lo permetterà, porterò in fondo il mio mandato di consigliere comunale anche perché ho da rendere conto solo ai cittadini di questo comune e non a parti politiche ed il lavoro che mi aspetta fino a maggio del 2020 è molto lungo e difficoltoso".



"Voglio terminare - conclude il consigliere - con una frase di un noto filosofo, Sigmund Freud, probabilmente tanto caro a chi, ancora probabilmente, prenderà il suo posto: “Essere completamente onesti con se stessi è un buon esercizio”.