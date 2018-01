Mediavalle : ghivizzano



Un successo la raccolta dei generi alimentari del Lions Club Garfagnana

martedì, 23 gennaio 2018, 11:38

Importante successo e partecipazione da parte di tutti i soci Lions Club Garfagnana, amici e familiari, alla raccolta di generi alimentari svoltasi domenica 21 gennaio presso la sala Parrocchiale di Ghivizzano. I risultati hanno premiato l’impegno, portando a 4 tonnellate di prodotti alimentari il ricavato da devolvere in beneficenza, suddivisi successivamente in tre gruppi da distribuire per le zone della Garfagnana, Media Valle del Serchio e Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano dagli enti abilitati alla consegna (Caritas, Misericordie, Parrocchie).



“I Lions non mancano mai all’appuntamento con la generosità - racconta il Presidente Lions Club Garfagnana Marco Castrucci - offrendo da anni la loro collaborazione ad iniziative a scopo solidale come questa. Esprimiamo gratitudine verso tutti i soci e gli amici presenti, che hanno partecipato e contribuito attivamente alla piena riuscita di questa importante iniziativa sociale, con un particolare ringraziamento alla commissione interna al Club Vecchie e Nuove Povertà presieduta dal socio Daniele Ballati, che ha coordinato il service. Una giornata che si è conclusa inoltre con un ulteriore importante ricavato in denaro, raccolto durante alcuni giochi di gruppo e durante la cena di fine serata, che il nostro Club ha devoluto interamente alla Parrocchia di Ghivizzano"