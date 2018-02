Finisce con l'auto in un dirupo a Fiano: illeso

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:18

Come l'anno scorso, anche quest'anno la pubblicazione del Giornale di Coreglia subisce una battuta di arresto dopo la richiesta del sindaco Valerio Amadei di destinare gran parte del contributo atteso dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per un altro progetto relativo ai punti luce.

mercoledì, 21 febbraio 2018, 19:13

A sollevare il “caso” questa volta è stato il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia” che ha denunciato come parte del contributo elargito annualmente da una delle due fondazioni sostenitrici del giornale sia stato destinato per un altro progetto a seguito di una richiesta avanzata...

sabato, 17 febbraio 2018, 20:07

Domenica 25 febbraio 2018 (ore 15) al Teatrino del FAI a Vetriano, andrà in scena “Unarararananera”, con gli attori della Compagnia Teatro Giovani di Lucca, che quest'anno compie 40 anni di ininterrotta attività, nel ricordo del suo fondatore Angelo Fanucchi, recentemente scomparso

martedì, 13 febbraio 2018, 08:51

Il sentiero pedonale che collega le frazioni di Monsagrati e San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia, versa in uno stato degrado. A denunciarlo, con tanto di foto, è il Comitato la Valfreddana che chiama in chiama in causa l’amministrazione comunale e la società Gaia

sabato, 10 febbraio 2018, 16:53

Vi si può aderire fino al 30 giugno. Sconto del 15 per cento sulla parte variabile della Tari grazie al compostaggio domestico. Partito il nuovo progetto per ridurre i rifiuti e portare sgravi in bolletta

sabato, 10 febbraio 2018, 08:48

In occasione del consiglio congiunto tra il comune e la provincia di Lucca, per la commemorazione del Giorno del Ricordo, è intervenuto anche il consigliere provinciale, di "Alternativa Civica Centrodestra", nonché componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, Pietro Frati