Frati (FdI) ricorda i martiri delle foibe: "Una pagina di storia occultata per troppi anni"

sabato, 10 febbraio 2018, 08:48

In occasione del consiglio congiunto tra il comune e la provincia di Lucca, per la commemorazione del Giorno del Ricordo, è intervenuto anche il consigliere provinciale, di "Alternativa Civica Centrodestra", nonché componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, Pietro Frati.



"La seduta di oggi - ha esordito il consigliere - ricorda un avvenimento di importanza fondamentale nella storia del nostro paese. Oggi infatti si commemora “Il Giorno del Ricordo”. Una tale ricorrenza è stata introdotta con apposita legge numero 92 del 30/03/2004. Gli eventi cioè a cui si riferisce l'odierna ricorrenza si sono verificati nel lasso di tempo che va dall'8 settembre 1943 fino al 1947, anno della firma del trattato di pace. Durante questi anni si verificò ad opera dei partigiani di Tito una vera e propria operazione di pulizia etnica nei confronti dei cittadini italiani residenti a Trieste, in Istria, a Zara (Dalmazia)ed in Venezia Giulia".



"Si badi bene - ha proseguito Frati - che questa operazione di pulizia etnica non si indirizzò soltanto contro appartenenti al partito fascista o facenti parte delle F.F.A.A. della R.S.I. Tale operazione si indirizzò infatti contro italiani in quanto tali, come insegnanti, possidenti, cantonieri, carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, ossia, nei confronti di coloro che rappresentavano lo Stato Italiano ed anche nei confronti di antifascisti non comunisti (come ad esempio i partigiani non comunisti uccisi nella strage di Porzuz ove fu ucciso il fratello di Pier Paolo Pasolini)".



"Una operazione di pulizia etnica - ha spiegato - di cui non si conosce con esattezza il numero dei morti, sia infoibati ( ossia gettati in cavità carsiche, che sono rimaste in gran parte in territorio sloveno) o comunque soppressi, in quanto molti italiani scomparvero senza lasciare tracce. Si parla di un numero di cittadini variante fra i 15 mila e 20 mila persone. A questi bisogna aggiungere che oltre 200 mila persone lasciarono le terre dove risiedevano da secoli e che furono poi rimasti in varie zone d'Italia fra cui anche Lucca. Profughi che in certe zone d'Italia furono accolti malamente in quanto ritenuti fascisti, è anche perché si riteneva che potessero togliere il posto di lavoro ai residenti".



"Pagina di storia - ha specificato - che per troppi anni è stata occultata sia per motivi di politica interna che di politica internazionale in quanto non si voleva creare problemi nei rapporti con la Jugoslavia di Tito, che dopo la sua rottura con Stalin, era visto con simpatia dagli stati occidentali".



"Per concludere - ha detto infine il consigliere - rivolgo un doveroso saluto a tutti coloro che per il solo fatto di essere Italiani hanno subito anni di persecuzioni, sono stati costretti ad abbandonare terreni di grande tradizione nazionale ed in molti casi hanno per questo loro essere, subito la morte".