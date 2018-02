Mediavalle : coreglia antelminelli



Giornale di Coreglia, il numero di marzo non uscirà

giovedì, 22 febbraio 2018, 15:18

di andrea cosimini

Niente da fare. Non c'è pace per il trimestrale coreglino finito di nuovo al centro delle polemiche. Con una lettera, indirizzata al sindaco e regolarmente protocollata in comune, il direttore, nonché responsabile del settore amministrativo, Giorgio Franco Daniele ha annunciato infatti un nuovo stop (dopo quello del primo semestre dello scorso anno) alla redazione e pubblicazione del giornale.



Il problema: la mancata copertura delle spese a fronte della diversa destinazione di gran parte del contributo che una delle due fondazioni finanziatrici aveva promesso al giornale. La spesa annuale stimata per tutte le pratiche di gestione, infatti, è stimata sui 16 mila euro. Di questi, 8 dovevano entrare dalla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e 8 dalla fondazione Banca del Monte di Lucca (tralasciando gli altri sponsor minori).



Ebbene, nonostante la domanda fatta lo scorso anno per il contributo, il Giornale di Coreglia è rimasto privo quest'anno di una parte consistente del finanziamento su cui contava della fondazione Banca del Monte. Degli 8 mila euro, infatti, solo 2 sarebbero stati destinati al trimestrale del comune mentre gli altri 6 sarebbero stati concessi al sindaco per un progetto (della cui richiesta però non sembra esserci traccia in comune) relativo ai punti luce sulla via per Coreglia. Una mossa, questa, che ha costretto lo stesso direttore del giornale a scrivere una lettera al primo cittadino per capire se l'amministrazione intenda o meno, e in che misura, portare avanti questo progetto.



Basti ricordare, infatti, che nel marzo dello scorso anno la pubblicazione subì un ulteriore stop a causa questa volta di un'uscita del sindaco che allarmò, e non poco, i lettori che si erano schierati apertamente contro l'ipotesi di voler esternalizzare il servizio portando avanti una vera e propria "crociata" in difesa del giornale e del suo staff.



Visto che la lettera scritta dal direttore del trimestrale al sindaco è stata citata anche nell'intervento di ieri del consigliere di minoranza Piero Taccini, il primo a sollevare pubblicamente la questione, riportiamo di seguito il contenuto integrale:



All'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione esercizio 2018, questo ufficio si trova nella materiale impossibilità di espletare le procedure di affidamento per la redazione, stampa e postalizzazione del Giornale di Coreglia anno 2018, a partire dal numero di marzo p.v.



La spesa storica per il servizio di che trattasi è pari ad € 16.000,00 su base annua.



Fondamentale per la copertura in entrata della spesa, sono i contributi concessi da parte della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da altri sponsor minori.



Nell'apprendere che la Fondazione Banca del Monte di Lucca, su richiesta di questo Comune ha deliberato di destinare il consueto contributo annuo di € 8.000,00 non più interamente al Giornale ma, per € 6.000,00 per punti luce e € 2.000,00= al sostegno del notiziario comunale, sono a rappresentare l'impossibilità a fronteggiare i costi complessivi di gestione e questo anche nella migliore ipotesi (priva di ogni logico riscontro) che tutti gli altri sponsor a loro volta confermino e corrispondano il budget storico concesso.



Dopo lo stop del primo semestre dello scorso anno, siamo di nuovo nella impossibilità di procedere.



Il notiziario esiste per libera scelta dell'Amministrazione e, grazie ad alcune persone che al di là dei pregnanti doveri istituzionali, offrono gratuitamente tempo, collaborazione, impegno.



Se viene meno l'interesse dell'Amministrazione, da sola la buona volontà non basta.



Il Responsabile del Settore Amm.vo

Direttore Responsabile del Giornale

(Giorgio Daniele)