Giornale di Coreglia r.i.p.

lunedì, 26 febbraio 2018, 16:01

di andrea cosimini

I manifesti saranno affissi nei prossimi giorni nel capoluogo coreglino e nelle frazioni del comune. Ad annunciarlo gli stessi cittadini che esattamente un anno fa consegnarono più di mille firme in comune a sostegno del "Giornale di Coreglia".



Si tratta di veri e propri annunci necrologici del trimestrale tornato al centro della bufera negli ultimi giorni dopo l'amara lettera scritta dal direttore della testata al sindaco in cui si denunciava la mancanza di fondi a seguito della richiesta di quest'ultimo di destinare i 6 mila euro della Fondazione Banca del Monte di Lucca, previsti per la stampa del giornale, ad un altro progetto riguardante invece i punti luce sulla via di Coreglia.



Annunci ironici, ma allo stesso tempo indicativi del clima di malcontento che si respira ancora una volta tra i tanti lettori affezionati della testata a seguito della comunicazione dello stop, almeno per questo primo trimestre, alla pubblicazione del primo numero del 2018.



Il testo recita: La Madre Cultura e il Padre Libero Pensiero ancora increduli e profondamente addolorati annunciano la scomparsa di un loro diletto Figlio "Il Giornale di Coreglia" barbaramente soppresso da chi fino ad ora lo aveva tenuto per mano.



A spiegare le ragioni del manifesto, palesemente critico nei confronti dell'amministrazione, è stata proprio la prima firmataria di quella famosa raccolta che un anno fa portò poi la stessa amministrazione a fare un clamoroso passo indietro circa l'ipotesi paventata di un'esternalizzazione del giornale.



"L'idea del manifesto funebre - spiega Elisa Guidotti - vuole indicare il nostro attaccamento al trimestrale che consideriamo, a tutti gli effetti, una creatura vivente in quanto "anima" del paese. Un giornale culturale, sociale, umano, sportivo e politico che ha sempre garantito la massima libertà di espressione dando voce a tutti. La notizia del suo "stop" per la mancanza di finanziamenti non mi fa sentire arrabbiata. Piuttosto mi fa sentire triste, addolorata e dispiaciuta. E come me tanti altri che in questi giorni mi chiedono se uscirà o meno il giornale".



"L'impaginazione di questo trimestre era già pronta - dichiara Guidotti - ma come può andare in stampa una testata senza fondi? Fondi, tra l'altro, che servivano non solo per la pubblicazione del trimestrale, ma anche per organizzare tutta una serie di iniziative culturali che sono state già realizzate nel corso degli anni".



Guidotti parla anche in veste di collaboratrice del "Giornale di Coreglia". La sua passione per la storia, infatti, l'ha portata a curare una rubrica all'interno dello stesso giornale. "Io mi occupavo della parte "storica" del giornale - incalza - raccontando una serie di storie, talvolta persino a puntate, basandomi sulle notizie vere rinvenute negli archivi del nostro comune. Ho sempre percepito questo trimestrale come una vera e propria "creatura". Un giornale che arrivava gratuitamente nelle case dei coreglini, anche quelli all'estero, senza pesare peraltro, come già dimostrato, sulle casse del comune".



"Perché si deve sempre penalizzare la cultura? - si chiede, in ultima analisi, questa cittadina - E' forse meglio illuminare la via di un paese o la mente della gente?"