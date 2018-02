La Croce Verde festeggia il carnevale con gli ospiti delle Rsa di Coreglia e Villetta

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 3 febbraio 2018, 20:51

Il gruppo consiliare di minoranza di Coreglia interviene sulla tanto discussa partecipazione del sindaco Valerio Amadei all'inaugurazione del palazzo "Il Forte", oggetto di una diffida da parte di Taccini, e sul clamoroso cambio di programma che prevedeva inizialmente un intervento anche da parte dei due candidati Pd Stefano Baccelli e...

sabato, 3 febbraio 2018, 13:15

La diffida del consigliere di minoranza Piero Taccini non ha impedito al sindaco Valerio Amadei di inaugurare, in piena campagna elettorale, il restauro del palazzo "Il Forte", ma ha impedito ai due candidati del Pd, Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, di intervenire come invece era stato programmato

mercoledì, 31 gennaio 2018, 16:46

In vista dell’inaugurazione del restauro del palazzo “Del Forte”, prevista per sabato, il consigliere di minoranza Piero Taccini ha presentato una diffida al sindaco di Coreglia Antelminelli Valerio Amadei a partecipare all’evento richiedendo di rimandare la cerimonia dopo le elezioni del 4 marzo

martedì, 30 gennaio 2018, 11:39

Ecco i due candidati di Potere al Popolo, espressione della Piana di Lucca (Nicoletta Gini) e della Mediavalle/Garfagnana (Fabrizio Bianchi), nel listino plurinominale rispettivamente di Camera e Senato

domenica, 28 gennaio 2018, 10:35

Interviene così il consigliere provinciale di Alternativa Civica Centrodestra e componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Pietro Frati presente all'assemblea di venerdì sera presso la sede distaccata del comune di Coreglia Antelminelli a Ghivizzano

sabato, 27 gennaio 2018, 13:01

Il Consorzio per la Gestione delle Risorse Agro Forestali delle Colline Lucchesi, in collaborazione con l’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia è in procinto di registrare un marchio collettivo destinato a valorizzare la Castagna Carpinese