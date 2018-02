Mediavalle : coreglia antelminelli



Nonostante la diffida, il sindaco inaugura il restauro del palazzo "Il Forte": niente interventi per Marcucci e Baccelli

sabato, 3 febbraio 2018, 13:15

di andrea cosimini

E alla fine il partito ha dovuto fare un passo indietro. Se la diffida del consigliere di minoranza Piero Taccini (che aveva invitato il sindaco a rimandare la cerimonia a dopo il 4 marzo) non ha infatti impedito al primo cittadino di Coreglia Valerio Amadei di tagliare lo stesso il nastro, in piena campagna elettorale, per l'inaugurazione del restauro del palazzo "Del Forte" e non ha nemmeno impedito ai due candidati del Pd, Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, seguiti a ruota dall'assessore regionale Marco Remaschi (di casa in quel di Coreglia), di partecipare all'evento, se non altro, è servita a far desistere i tre dall'intervenire in prima persona, relegandoli in prima fila tra il pubblico, nonostante il loro nome comparisse, almeno sull'invito, nella lista degli interventi programmati.



In compenso, la parola è stata data agli altri due sindaci (entrambi del Pd) presenti all'incontro, Marco Bonini (intervenuto nella veste di assessore all'Unione dei Comuni della Mediavalle con delega al progetto delle Rocche e Fortificazioni in Valle del Serchio) e Patrizio Andreuccetti (da poco eletto presidente dell'Unione dei Comuni stessa), che non hanno mancato ovviamente di ringraziare a più riprese le personalità politiche presenti per il loro impegno e il loro contributo in questo, come in altri, progetti per la valle.



Tra la platea, oltre a tanti cittadini appassionati di storia e di cultura, anche tre rappresentanti delle forze dell'ordine, il comandante della guardia di finanza di Castelnuovo, luogotenente Domenico Iungo, il comandante dei carabinieri di Coreglia, il maresciallo Mirco Nardini, e il comandante della polizia locale della Mediavalle del Serchio, Marco Martini.



Per rompere il ghiaccio, il sindaco Valerio Amadei ha preso il microfono per primo ed ha ringraziato pubblicamente i tecnici che si sono occupati nel concreto della progettazione e della realizzazione del restauro ed ha ricordato la valenza storica di questo palazzo citando testualmente un passaggio di un libro scritto dallo storico Guglielmo Lera.



"Questa mattina - ha esordito - inauguriamo il restauro di un palazzo storico di notevole importanza per Coreglia. Un'operazione di restauro a cui manca però ancora un pezzettino. I nostri territori infatti sono piccole perle che però, delle volte, bisogna scoprirle aprendo il loro "guscio". Sono davvero contento di questa inaugurazione che avviene a distanza di un giorno da un altro incontro importante in provincia, con il sovrintendente Ficacci, in cui è stato presentato un progetto di recupero e valorizzazione di alcune rocche e fortezze della Valle del Serchio".



Quindi è intervenuto il sindaco di Barga, Marco Bonini, che ha ricordato nello specifico il progetto generale sul Bacino Culturale della Valle del Serchio Le Rocche e Fortificazioni, dall'importo complessivo di 6 milioni di euro, presentato, a suo tempo, dalle due comunità montane della valle e che prevedeva un finanziamento congiunto di Arcus spa, della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.



"E' sempre un piacere partecipare ad un'inaugurazione - ha detto Bonini - perché vuol dire che qualcosa è stato fatto. Non è semplice in valle portare avanti progetti come questo che riguardano praticamente tutti i comuni. Un progetto quasi concluso che non riguarda solo il recupero strutturale ma anche la creazione di un circuito turistico e culturale".



Infine la chiusura è spettata al sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti che parlato dell'importanza di questa operazione di recupero della nostra storia e della memoria del nostro territorio.



"Stamattina si fa storia e si parla di memoria - ha concluso - che è il primo passo per un paese per avere una conoscenza di sé. A volte, anche sul nostro territorio, assistiamo a rigurgiti ideologici del passato. Ebbene. Essi si evitano proprio rievocando la memoria. In Valle del Serchio abbiamo bisogno di gente capace e in questi anni siamo riusciti ad avere una filiera istituzionale che ci ha permesso di investire con criterio nella storia e nella cultura. Chiudo il mio intervento ricordando, a proposito, la figura di Emilio Tampucci, da poco scomparso, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia e nella cultura del nostro luogo. Di recente aveva scritto un libro su Matilde di Canossa, una delle figure che più contraddistingue il nostro territorio, in quanto sinonimo di concretezza e di bellezza".