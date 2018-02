Mediavalle : pescaglia



Rosita Biagini è il nuovo assessore alla cultura

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:10

Rosita Biagini è il nuovo assessore alla cultura del Comune di Pescaglia. È stata nominata dal sindaco, Andrea Bonfanti, in sostituzione di Elisa Baldassari, che per motivi personali si è dimessa dalla giunta, anche se continuerà a far parte del consiglio comunale nel gruppo di maggioranza “Pescaglia CambiaVerso”.

Rosita Biagini, nata nel 1975, abita a Lucca ma fino a pochi mesi fa era residente a Pescaglia, nella frazione di Villa a Roggio. È consulente del lavoro e guida ambientale ed ha uno spiccato interesse per le attività culturali, tanto che ha sempre partecipato alla vita culturale del territorio ed è autrice della sceneggiatura dello spettacolo “Il mio nome è Margherita” già rappresentato negli scorsi mesi in alcuni teatri locali. È alla prima esperienza come amministratrice pubblica ed ha accettato con entusiasmo l’incarico del primo cittadino per dare il proprio contributo allo sviluppo della comunità pescaglina.

Il sindaco Andrea Bonfanti ringrazia Elisa Baldassari per quanto fatto finora e dà il benvenuto alla nuova arrivata in giunta, Rosita Biagini.