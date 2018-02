Mediavalle : coreglia antelminelli



Spray urticante in discoteca mentre suona Gabry Ponte

lunedì, 26 febbraio 2018, 15:24

di andrea cosimini

Aveva già messo su i dischi per la serata quando all'improvviso, intorno alle 2, i "soliti" guastafeste hanno pensato bene di spruzzare dello spray urticante in pista costringendo i tanti ragazzi presenti in sala a correre verso l'uscita con gli occhi lacrimanti dal bruciore.



L'episodio è accaduto sabato notte, presso la discoteca Drop Club di Piano di Coreglia, quando in consolle si trovava a suonare uno dei disk-jockey più conosciuti del panorama nazionale, Gabry Ponte, icona di un'intera generazione con il suo gruppo "Eiffel 65". Un "intoppo" che non, per fortuna, non è riuscito a guastare la festa ai numerosissimi fan che si sono dati appuntamento in Valle del Serchio per assistere alla performance dell'artista torinese. Nel giro di un quarto d'ora, infatti, la pista si è subito ripopolata di fan e il celebre dj ha ripreso, molto professionalmente, la sua scaletta.



"Fortunatamente - ha commentato amareggiato il proprietario della discoteca Lorenzo Biagioni - nessuno si è fatto male e nessuno ha accusato sintomi di nausea od altro. Si tratta comunque di uno spray che fa lacrimare, quindi i ragazzi sono dovuti uscire dal locale perché avevano fastidio agli occhi. Lo spray non è stato utilizzato al centro della pista, ma in una zona di lato, i ragazzi hanno quindi avuto modo di dirigersi verso l'esterno del locale, nel nostro giardino, senza essere costretti a lasciare il locale per riversarsi nella strada".



L'episodio però richiama alla memoria quello dell'11 novembre 2017 quando, in circostanze simili, sempre alla discoteca Drop, lo spray urticante venne utilizzato più volte durante l'arco della serata costringendo i ragazzi ad allontanarsi brevemente dalla pista per poi riprendere a ballare.



"Devo dire - ha spiegato il titolare - che da allora non è più accaduto. A differenza della volta scorsa, comunque, questa volta non ce lo aspettavamo. Siamo però preparati a gestire situazioni simili. Non appena abbiamo visto svuotarsi la pista, infatti, abbiamo azionato gli aspiratori e abbiamo regalato ai ragazzi delle bottigliette d'acqua per dissetarsi e per bagnarsi gli occhi. Nel giro di 15-20 minuti l'aria era già tornata respirabile e i ragazzi hanno ripreso tranquillamente a ballare fino a chiusura".



"Purtroppo non è dato sapere chi sia stato l'autore del gesto - ha concluso il titolare - fatto sta che l'intoppo non è riuscito a rovinare la serata che ha visto una notevole presenza di persone venute per divertirsi".