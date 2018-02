Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Dopo la mia diffida, riscritto il volantino degli interventi. Una presa in giro"

domenica, 4 febbraio 2018, 12:03

"E come era solito dire Emilio Fede… "che figura di m…". Questo il commento a caldo del consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", dopo il clamoroso passo indietro dei due candidati Pd alle elezioni, Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, che, al contrario di quanto previsto inizialmente dal programma, non sono intervenuti alla cerimonia di inaugurazione per il restauro del palazzo "Il Forte" a Coreglia.



L'inaugurazione, avvenuta in piena campagna elettorale, ha visto invece la presenza del sindaco Valerio Amadei nonostante nei giorni scorsi il consigliere Taccini avesse diffidato il primo cittadino a partecipare.



"I signori che pensano di avere il predominio su questa valle (di lacrime) - ha esordito Taccini - hanno voluto far capire a tutti i cittadini, se ce n’era ancora bisogno, che quello che decidono loro è legge, pur andando contro la vera Legge. Quello che fa preoccupare di più è il mettere in evidenza che chi va contro le Leggi siano proprio coloro che le Leggi le fanno".



"A Coreglia Antelminelli - ha spiegato il consigliere -, nonostante che in data 31 gennaio 2018, tramite una diffida, abbia fatto presente, al primo cittadino di quel comune, che l’inaugurazione del Forte non poteva essere effettuata in periodo elettorale in base ad una legge ben precisa e chiara, lor signori cosa hanno fatto? Il giorno successivo alla presentazione della mia diffida, ovvero in data 1 febbraio 2018, hanno modificato il manifesto togliendo la parte dove venivano indicate le personalità che avrebbero dovuto intervenire. Uno di questi manifesti è stato mandato anche al mio indirizzo di posta elettronica, da parte di un ufficio dell’Unione dei Comuni".



"Vorrei far presente, a coloro che si sono presi la briga di inviarmi tale invito - ha incalzato Taccini -, che si erano dimenticati di mandarmi l’invito originale, ovvero quello affisso in tutte le frazioni, e, cosa assai rilevante, mai è stato cambiato, dove era evidenziato l’intervento dei… signori della valle del Serchio. Questo, forse, per farmi capire di aver preso in seria considerazione la mia segnalazione e di aver voluto rendere la cerimonia “regolare”. No signori, non funziona così; questo è solo un modo fi far capire, una volta in più, che volete prendere in giro i cittadini che, purtroppo, negli anni passati, vi hanno consentito di sedere sulle poltrone che ancora state occupando".



"La serietà, a mio parere, è ben altra cosa - ha attaccato il consigliere -. L’inaugurazione si è tenuta, anche se, il volantino dell’ultima ora non l’ha certo resa regolare. I seguaci di colui che assomiglia in modo impressionante a Mr. Been, si sono accomodati sulle poltroncine in prima fila, senza proferire parola, facendo però parlare i loro “messaggeri elettorali”. Di questo tanti cittadini sono rimasti delusi perché erano intervenuti proprio per sentire quanto bene, o forse male, sarebbe uscito dalle loro bocche".



"Comunque - ha concluso Taccini - io avevo avvisato il sindaco Amadei che se l’inaugurazione fosse stata effettuata nella data prevista, come è avvenuto, avrei proceduto alla segnalazione all’autorità competente, che in questo caso è identificata nell’”Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”. Eppure della Legge nr. 28 del 22 Febbraio 2000, gli appartenenti al “giglio magico”, ne erano a conoscenza perché, nel maggio del 2016, in piena campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione del comune di Altopascio, l’allora candidata sindaca Sara D’Ambrosio e Giovanni Matteo Tori, presentarono analoga segnalazione al Corecom in quanto, il 21 maggio 2016, l’allora sindaco di quel comune, Maurizio Marchetti, inaugurò una biblioteca comunale. Allora, signori dominatori, in senso politico, di questa Valle…e non solo, voi potete e gli altri no? Proverbio: “non fare agli altri quello che non vuoi gli altri facciano a te”, ma, soprattutto, rispettate le Leggi".