Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Giornale di Coreglia, contributo mancante per progetto che non esiste"

mercoledì, 21 febbraio 2018, 19:13

Il “Giornale di Coreglia” finisce di nuovo nella bufera. Pare infatti che una parte del contributo che annualmente la Fondazione Banca del Monte di Lucca era solita destinare al giornale coreglino sia stata quest'anno elargita, su richiesta del sindaco, per un altro progetto relativo ai punti luce sulla via di Coreglia. Il tutto facendo venire meno parte della copertura necessaria per la pubblicazione e la redazione del trimestrale.



A denunciarlo il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", che ha scoperto come questa richiesta del sindaco e questo progetto dei punti luce, in realtà, non risultino protocollati da nessuna parte in comune.



“Curioso come sono – ha esordito il consigliere -, mi sono messo alla ricerca della richiesta fatta dal comune alla Fondazione, ma al protocollo del comune non esisteva alcuna richiesta. Ho pensato quindi che ci fossero stati dei disguidi nella protocollazione ed allora sono andato direttamente dal responsabile dell’ufficio tecnico per avere notizie del progetto sui punti luce. E’ stato lo stesso responsabile però ad informarmi che non esisteva alcun progetto per il quale veniva elargito il contributo di tale Fondazione”.



“Avuta questa risposta – ha commentato Taccini - era palese che nessuna richiesta ufficiale era stata trasmessa dal comune. Già questo basterebbe per far capire con chi abbiamo a che fare al comune di Coreglia Antelminelli ma, se non bastasse, ho acquisito una lettera, questa regolarmente protocollata, inviata dal direttore responsabile del “Giornale di Coreglia” al primo cittadino. Con la missiva, lo stesso direttore, informava il sindaco che la spesa storica per “tenere in piedi” il Giornale si aggirava sui 16 mila euro annui e la copertura veniva assicurata dai contributi delle Fondazioni Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Lucca, oltre ad altri piccoli sponsor. Perciò, mancando parte di quella copertura, il direttore comunicava che non era in grado di procedere alla redazione e pubblicazione dello storico Giornale di Coreglia”.



“Il sindaco Amadei – ha proseguito il consigliere - era al corrente di tutto ciò, perciò, chiedendo ad una delle due Fondazioni di togliere una parte del contributo al Giornale per metterlo a “sua” disposizione per un fantomatico progetto, era conscio di tornare al semestre dello scorso anno quando, sempre su iniziativa propria, il primo cittadino del comune di Coreglia Antelminelli, paventò l’ipotesi di far gestire esternamente il Giornale del comune provocando una vera e propria battaglia da parte sia della popolazione del comune ma, soprattutto, di molte personalità della cultura locali e non”.



“Adesso la mia curiosità – ha incalzato il consigliere - si sposta sulla relazione del progetto del piano di spesa che la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha richiesto al comune per completare l’iter procedurale. In questo caso è da escludere un coinvolgimento diretto della maggioranza dell’amministrazione comunale, cosa che rende ancora più grave quanto messo in cantiere da colui (sindaco) che amministra le finanze dei cittadini del comune di Coreglia Antelminelli”.

“Sono certo – afferma Taccini - che il tempo del “faccio come voglio”, in questa valle, sta per terminare. A supporto di questa affermazione c’è la richiesta di accertamenti diretta al sindaco del comune di Coreglia Antelminelli, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a seguito della mia segnalazione relativa alla diffida dell’inaugurazione del Forte sito nel capoluogo”.

“Infine – conclude -, la mia speranza per mettere nel vaso la fatidica goccia che potrà farlo traboccare, e che condurrà, definitivamente, alla fine del “faccio come voglio”, è quella di avere una risposta ai miei innumerevoli esposti trasmessi alla Corte dei Conti, all’Anac ed alla magistratura ordinaria. Chi vivrà vedrà”.