Una “Rararananera” al Teatrino di Vetriano

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 13 febbraio 2018, 08:51

Il sentiero pedonale che collega le frazioni di Monsagrati e San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia, versa in uno stato degrado. A denunciarlo, con tanto di foto, è il Comitato la Valfreddana che chiama in chiama in causa l’amministrazione comunale e la società Gaia

sabato, 10 febbraio 2018, 16:53

Vi si può aderire fino al 30 giugno. Sconto del 15 per cento sulla parte variabile della Tari grazie al compostaggio domestico. Partito il nuovo progetto per ridurre i rifiuti e portare sgravi in bolletta

sabato, 10 febbraio 2018, 08:48

In occasione del consiglio congiunto tra il comune e la provincia di Lucca, per la commemorazione del Giorno del Ricordo, è intervenuto anche il consigliere provinciale, di "Alternativa Civica Centrodestra", nonché componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, Pietro Frati

giovedì, 8 febbraio 2018, 18:10

Rosita Biagini è il nuovo assessore alla cultura del Comune di Pescaglia. È stata nominata dal sindaco, Andrea Bonfanti, in sostituzione di Elisa Baldassari, che per motivi personali si è dimessa dalla giunta, anche se continuerà a far parte del consiglio comunale nel gruppo di maggioranza “Pescaglia CambiaVerso”

mercoledì, 7 febbraio 2018, 12:07

E' una vera e propria task-force quella messa in piedi dagli enti locali interessati per la riapertura, la manutenzione e la messa in sicurezza della strada provinciale n. 56 della Valfegana

domenica, 4 febbraio 2018, 12:03

Piero Taccini, che aveva diffidato il sindaco dal partecipare alla cerimonia di inaugurazione del restauro del palazzo "Il Forte" a Coreglia visto il periodo di campagna elettorale, commenta il clamoroso passo indietro dei due candidati Pd, Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, che non sono intervenuti come invece era da programma