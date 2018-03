Celebrata la prima unione civile di Pescaglia

Altri articoli in Mediavalle

domenica, 11 marzo 2018, 13:19

Si è trattato in realtà di un triplice taglio del nastro. Oltre alla nuova ambulanza, infatti, la sezione della Croce Verde a Ghivizzano ha inaugurato stamattina i nuovi locali all'interno della stazione e un defibrillatore Dae gentilmente donato da un privato

sabato, 10 marzo 2018, 14:44

Giornata di lutto a Coreglia per l’improvvisa scomparsa questa mattina del 53enne coreglino Luigi Vanni. Una morte che ha lasciato nel dolore un’intera comunità. Vanni infatti era molto conosciuto in paese anche per il suo passato nel Coreglia Calcio

giovedì, 8 marzo 2018, 22:06

Il consigliere di minoranza Piero Taccini torna ad insistere sulla questione del mancato contributo da parte della Fondazione Banca del Monte di Lucca al “Giornale di Coreglia” dichiarando di non aver trovato alcun riscontro in comune del progetto sui punti luce al quale sarebbe stato invece destinato quest’anno il contributo...

giovedì, 8 marzo 2018, 16:18

L'amministrazione comunale di Pescaglia dedica la Festa Internazionale della Donna alle Madri Costituenti, le 21 donne che nel 1946 furono elette per far parte dell'organo preposto alla stesura della Costituzione della Repubblica Italiana

giovedì, 8 marzo 2018, 11:13

Pescaglia è uno dei tre Comuni in Toscana, assieme a Capalbio e a Montecatini Val di Cecina, che domani, venerdì 9 marzo, nella tappa di Grosseto del Treno Verde, sarà premiato da Lagambiente per gli interventi sulla sostenibilità ambientale

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:09

Sono 8 mila 258 le imprese femminili attive in provincia di Lucca a fine 2017: dopo un periodo di ininterrotta crescita, nel corso del 2017 si è registrata un’inversione di tendenza che ha progressivamente portato la flessione al -0,8 per cento nei dodici mesi, per 69 imprese in meno