Mediavalle : pescaglia



Da lunedì 26 marzo le vaccinazioni pediatriche da Sant'Anna a Campo di Marte

martedì, 20 marzo 2018, 12:08

In vista della prossima chiusura per lavori di ristrutturazione del centro socio sanitario di Sant'Anna, a partire da lunedì 26 marzo l'attività del centro vaccinale aziendale pediatrico per i residenti nei comuni di Lucca e Pescaglia sarà garantita all'interno della Casa della Salute della Cittadella "Campo di Marte", al quarto piano dell'edificio C.

Restano invariati i numeri di telefono e gli orari di apertura al pubblico del nuovo centro, che accoglierà i bambini ed i ragazzi invitati per le vaccinazioni.

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile entrare con l'auto nel perimetro del "Campo di Marte" solo in caso di necessità. Il numero dei posti auto nella Cittadella della salute è infatti limitato e riservato agli anziani ed ai pazienti con difficoltà a camminare. Tutte le altre persone sono invitate ad usufruire dei parcheggi liberi subito al di fuori del perimetro ed in particolare quelli vicini all'ingresso dell' ex Pronto Soccorso (lato San Vito).

L'Azienda evidenzia che il trasferimento del centro vaccinale pediatrico rappresenta la prima azione in vista della temporanea chiusura della struttura. Gli altri servizi continueranno ad essere assicurati nel centro socio sanitario di Sant'Anna almeno fino a metà aprile e successivamente verranno anch'essi spostati nella Cittadella della Salute "Campo di Marte" in sedi ed orari che verranno comunicati in maniera precisa e dettagliata nelle prossime settimane.