Mediavalle : coreglia antelminelli



Don Nando festeggia i 25 anni di sacerdozio: "Mi sento un prete di strada"

giovedì, 29 marzo 2018, 16:58

di andrea cosimini

Una meta importante la sua. Il 17 aprile infatti taglierà il traguardo dei 25 anni di sacerdozio, 18 dei quali trascorsi in Mediavalle come proposto di Coreglia Antelminelli, Gromignana e Lucignana (più altre due piccole realtà della montagna coreglina come Crocialetto e Piastroso) e due come vicario moderatore della zona della Valle del Serchio.



Don Nando, al secolo Nando Ottaviani, si prepara per un 2018 davvero ricco di festeggiamenti. Nato a Roma nel 1966, ordinato sacerdote nel 1993 a Lugano (in Svizzera), il prete coreglino è stato catapultato in Toscana nel 1994 come parroco della chiesa di Pieve San Paolo, dove è rimasto fino al 2000, anno del suo definitivo approdo in Valle del Serchio. Un parroco passato alle cronache soprattutto per la sua capacità di rapportarsi ai giovani e ai non frequentatori della chiesa, attraverso l'abile utilizzo dei social network, ma anche per alcune sue prese di posizione pubbliche su temi "caldi" riguardanti sia la comunità locale che la società in generale. Hanno fatto eco infatti le sue dichiarazioni su tematiche delicate come il bullismo e l'omosessualità, così come hanno fatto parlare i suoi recenti appelli in difesa del Giornale di Coreglia rivolti all'attuale amministrazione comunale.



"Quest'anno - afferma don Nando - sarà un anno importante per me. 25 anni di sacerdozio non sono né tanti né pochi. Usando una metafora matrimoniale, rappresentano un po' per me le mie "nozze d'argento". Per questo ringrazio il Signore per i benefici che mi ha dato, per la gioia, ed anche per la forza necessaria ad affrontare i momenti più difficili. Sono stati infatti 25 anni di alti e bassi. Tutti però vissuti per amore del Signore e per il bene del prossimo. Amo definirmi un "prete di strada". Il mio motto infatti è "Per la gente, con la gente".



"Oltre ai 25 anni di sacerdozio però - prosegue il parroco - quest'anno festeggerò anche i 18 anni come proposto di Coreglia. Anni che porto nel mio cuore. Risale infatti all'agosto del 2000 il mio arrivo in Valle del Serchio. Ricordo che non fu facile per me abituarmi al passaggio dalla città alla montagna. Mi ci volle un anno per ambientarmi. Il ruolo di un sacerdote però è quello di un missionario chiamato ad adattarsi al luogo nel quale viene spedito dalla Provvidenza".



I preparativi per la festa dei 25 anni sono ancora in alto mare. Per di più il 17 aprile è un giorno feriale. E' possibile quindi che la messa di celebrazione del venticinquennale venga anticipata. Sarà comunque una messa tranquilla, come anticipato da don Nando, che però rimanderà i festeggiamenti all'estate prossima replicando un po' quelli dei suoi dieci anni in cui invitò tutte le comunità e le autorità a partecipare al campo sportivo.



L'occasione dei 25 anni è però anche motivo per ricordare i primi passi all'interno del proprio cammino di fede e per analizzare il difficile momento vissuto attualmente dalla chiesa dove sempre meno giovani rispondono alla chiamata del Signore: "Il desiderio di fare il sacerdote - dichiara - viene dalla nascita. Nel mio caso, la "chiamata" c'è stata quando ancora ero alle scuole medie. Purtroppo oggi sono sempre meno i giovani che rispondono alla vocazione e la nostra diocesi si ritrova ad avere un numero insufficiente di seminaristi. Credo sia per l'enorme ventaglio di offerte che il mondo di oggi offre. Fare il sacerdote infatti non è un lavoro, ma una chiamata. E' lasciare i propri affetti, la propria casa, il proprio ruolo di genitore che poi però ci si ritrova, in qualche modo, a rivestire per la propria comunità che ci chiama "padre". Credo appunto che il ruolo del sacerdote sia quello di "educatore" della propria comunità".



Il calo di fedeli nelle parrocchie, per molti, è dovuto anche ad un certo atteggiamento intransigente e di chiusura nei confronti di alcuni temi da parte della stessa chiesa. Atteggiamento che da sempre don Nando ha rigettato: "Il ruolo primario della chiesa - ha commentato - è quello di annunciare e predicare stando in mezzo alla gente. Non di rinchiudersi. Ho tanti amici che non frequentano la chiesa e non professano, ma con i quali mantengo comunque un vivo dialogo. Il mio dovere è quello di seminare, quello del Signore è di raccogliere. Sui social network mi scrivono molti giovani, che magari non frequentano la chiesa, per avere consigli, pareri e aiuto. Si tratta spesso di persone etichettate, escluse o allontanate addirittura dagli stessi uomini di chiesa. Credo sia inutile "armarsi" di vangelo per condannare. Piuttosto bisogna farlo per avere misericordia".



Quindi l'invito rivolto ai giovani: "Vi invito a non avere paura di essere chiamati al sacerdozio - ha concluso -. Non tutto è marcio all'interno della chiesa. Così come non lo è negli altri campi. Vi invito a dire sempre la vostra e a farvi partecipi della vita sociale. Non vi tirate mai indietro e abbiate speranza nel futuro".