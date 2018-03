Mediavalle : coreglia antelminelli



Lutto per la scomparsa di un ex giocatore del Coreglia Calcio

sabato, 10 marzo 2018, 14:44

Giornata di lutto a Coreglia per l’improvvisa scomparsa questa mattina del 53enne coreglino Luigi Vanni. Una morte che ha lasciato nel dolore un’intera comunità. Vanni infatti era molto conosciuto in paese. Ex giocatore del Coreglia Calcio, dove ha giocato fino alla metà degli anni ’80 raggiungendo la seconda categoria, lavorava attualmente presso l’azienda Lucart a Diecimo ed era sposato.



In lutto la società calcistica Coreglina che ha commentato così la sua scomparsa: “Purtroppo una brutta notizia, questa mattina è venuto improvvisamente a mancare Luigi Vanni. Luigi ha vestito la nostra maglia per tanti anni e da coreglino ha dimostrato sempre un grande attaccamento per la squadra del suo paese. Il nostro pensiero va alla moglie e alla famiglia Vanni colpiti da questa crudele disgrazia. Un abbraccio da tutti noi”.