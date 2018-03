Maltempo, rimangono chiuse le scuole in Mediavalle

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 1 marzo 2018, 12:52

Si è concluso l'impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, nel ripristino della sicurezza Idraulica sul Fosso del Pratalino a Pescaglia, uno degli affluenti della Freddana, pesantemente colpito nel luglio del 2014 da uno degli eventi alluvionali più impattanti, mai registrato nella zona

mercoledì, 28 febbraio 2018, 13:55

Data l'allerta neve di codice arancione, le scuole di ogni ordine e grado della Mediavalle del Serchio (Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia, Pescaglia, Bagni di Lucca) e della Garfagnana (al momento: Camporgiano, Piazza al Serchio, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano e Pieve Fosciana) resteranno chiuse per la giornata di...

lunedì, 26 febbraio 2018, 16:01

Questi i manifesti che nei prossimi giorni saranno affissi in tutto il comune per decretare la "morte" del Giornale di Coreglia a seguito dalla mancanza di fondi per la pubblicazione che ha costretto il direttore del trimestrale a bloccare la stampa del mese di marzo

lunedì, 26 febbraio 2018, 15:24

Per poco non riuscivano a rovinare la festa ai tanti ragazzi che sabato sera erano al Drop Club di Piano di Coreglia per ballare sulle note del celebre dj Gabry Ponte e, all'improvviso, sono stati costretti ad allontanarsi dalla pista per l'utilizzo da parte di ignoti di spray urticante.

venerdì, 23 febbraio 2018, 15:00

Si è concluso l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord nel ripristino della sicurezza idraulica sul Solco dei Capacchi a Monsagrati, uno degli affluenti della Freddana, pesantemente colpito nel luglio del 2014 da uno degli eventi alluvionali più impattanti, mai registrato nella nostra zona

venerdì, 23 febbraio 2018, 14:23

Ormai è un vero e proprio bollettino di guerra. La Cub Trasporti ha ricevuto la segnalazione dell’ennesimo disservizio sui mezzi Ctt Nord One Scarl che ha visto questa volta protagonisti gli studenti di Lucca che stamattina dovevano recarsi a Barga.