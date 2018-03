Mediavalle : ghivizzano



Nuova ambulanza per la Croce Verde, un sogno che si realizza

domenica, 11 marzo 2018, 13:19

di andrea cosimini

Erano due anni che la sezione Mediavalle della Croce Verde di Lucca raccoglieva fondi e donazioni con il sogno di poter, un giorno, arrivare a disporre di una propria ambulanza per contribuire al sistema di emergenza-urgenza in Valle del Serchio. Ebbene, per la gioia di tutti, quel giorno è finalmente arrivato.



Merito dell'intraprendenza dei volontari che, con le loro innumerevoli iniziative, hanno raccolto, grazie anche alla generosità dei loro ospiti, parecchi fondi da destinare alla causa; merito delle associazioni del territorio che, con le loro sostanziose donazioni, hanno dato un contributo fondamentale alla realizzazione del sogno; e merito infine dei privati che, seppur con piccole donazioni, hanno fatto sentire il loro sostegno.



La nuova ambulanza è stata inaugurata stamattina presso la sede della Croce Verde a Ghivizzano. Un'ambulanza 4x4 (indicata per le zone montane) e di tipo A (attrezzata internamente per l'assistenza pediatrica e per la rianimazione). Un mezzo Volkswagen per l'emergenza, di supporto alle attività del 118, che andrà ad arricchire il parco mezzi della Croce Verde in Valle del Serchio. Un'altra ambulanza simile è infatti presente a Castelnuovo all'interno della sezione garfagnina della CV.



Nonostante il maltempo, all'inaugurazione di stamani hanno fatto sentire la loro presenza un gran numero di volontari provenienti da Lucca e dalla Mediavalle, con delegazioni da Castelnuovo e da Capannori. Tante anche le autorità politiche e militari. Dal sindaco di Coreglia Valerio Amadei, agli amministratori del comune, fino al comandante della polizia locale Marco Martini.



Un'inaugurazione in grande stile. Con l'ambulanza, infatti, sono stati inaugurati anche i nuovi locali della Croce Verde presso la stazione di Ghivizzano (a due passi quindi dall'attuale sede della sezione) e il defibrillatore Dae gentilmente donato da un privato.



"La sezione della Mediavalle - ha esordito Elisa Ricci, presidente della Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca - ha aperto la propria sede a Ghivizzano nel 2012. La sezione ha sempre operato in ambito sociale e sanitario, con trasporti interni all'ospedale di Barga e trasporti ordinari, ma l'obiettivo era quello di operare anche nel settore dell'emergenza. Obiettivo raggiunto oggi con l'inaugurazione della nuova ambulanza. Assieme ad essa, poi, inauguriamo i nuovi locali presso la stazione, concessi dal comune in comodato d'uso, che saranno destinati ai volontari".



Soddisfatto anche il sindaco di Coreglia Valerio Amadei che, nel suo intervento, ha voluto ringraziare tutti i volontari per l'importante lavoro svolto sul territorio: "Come ricordava la presidente della Croce Verde - ha dichiarato - la genesi della sezione di Ghivizzano è datata 1 ottobre 2012. Da allora l'obiettivo è sempre stato quello di ampliarsi sul territorio comunale con i suoi servizi. Ebbene, da oggi la nostra comunità si può ritenere più ricca grazie al contributo dell'associazionismo locale. Il sogno iniziale di poter avere un giorno un'ambulanza a disposizione era ambizioso visti i costi per acquistarla. Ma l'impegno dei volontari e l'aiuto delle altre associazioni della zona, così come dei privati, hanno fatto in modo che questo sogno si realizzasse. Ritengo che quella di oggi sia una grande festa per i tanti volontari che spesso sacrificano la propria famiglia e il proprio lavoro. Vi ringrazio per ciò che fate ogni giorno".



Il sindaco, nel suo intervento, ha anche ringraziato la consigliera delegata Sabrina Babboni per l'impegno profuso nell'adibire i nuovi locali per il pronto utilizzo dei volontari. Agli interventi, poi, si è aggiunto quello di Andrea Campani, delegato di sezione a Ghivizzano (assieme ad Enrica Gatti) e formatore regionale abilitato della Croce Verde, che ha consegnato ai volontari gli attestati per la partecipazione ai corsi di formazione.



"E' bene avere un'ambulanza a disposizione - ha spiegato Campani - ma ci vogliono anche volontari formati. A tal proposito, colgo l'occasione per ricordare l'avvio dei corsi per soccorritori di livello base a Castelnuovo, a giugno, e a Ghivizzano, a settembre. Attualmente sette soccorritori di livello base della sezione della Croce Verde a Ghivizzano stanno facendo corsi di livello avanzato, tra Lucca e Ghivizzano, e dalla prossima estate anche la sezione della Mediavalle diverrà un punto per le emergenze mediche. La sezione di Ghivizzano, inoltre, vanta anche un formatore regionale abilitato per corsi blsd e pblsd (adulto, infante e bambino Dae). I corsi richiedono tempo, ma sono alla portata di tutti. Infine, visto che Coreglia diventerà a breve un comune cardio-protetto, dichiariamo fin da subito la nostra disponibilità a dare indicazioni alla cittadinanza sull'utilizzo dei defibrillatori".



La mattinata si è conclusa con la benedizione del parroco, don Giuseppe Andreozzi, che ha ricordato l'importanza del volontariato oggi e la veloce crescita della sezione coreglina: "In poco tempo - ha detto - la Croce Verde è cresciuta e questo rappresenta un ulteriore ricchezza per i nostri paesi. Uno spirito fraterno e gratuito di solidarietà. Non è un tempo facile oggi per chi fa volontariato. Chi si mette a servire gli altri, solitamente, va in perdita. Si fa per amore. E questo, credo, porti ancora più gioia dentro di noi. Buon lavoro a tutti i volontari".



Una volta consegnati gli attestati di partecipazione alle varie associazioni presenti alla cerimonia, i volontari presenti si sono intrattenuti per un piccolo buffet allestito preso i nuovi locali, mentre i mezzi della Croce Verde hanno sfilato a sirene spiegate lungo le vie del comune in segno di festa.