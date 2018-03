Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Inaugurazione sotto campagna elettorale, l'Agcom mi dà ragione"

martedì, 6 marzo 2018, 08:50

E alla fine l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha ritenuto giusta la segnalazione del consigliere Piero Taccini che, in piena campagna elettorale, aveva diffidato il sindaco di Coreglia Valerio Amadei a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del restauro del palazzo “Il Forte” posticipandola possibilmente a dopo le elezioni. Secondo il consigliere di minoranza, infatti, l’inaugurazione, che prevedeva, come da programma, gli interventi di due sindaci (Patrizio Andreuccetti di Borgo a Mozzano e Marco Bonini di Barga), di un assessore regionale (Marco Remaschi) e, soprattutto, dei due candidati del Pd al Senato e alla Camera, Andrea Marcucci e Stefano Baccelli, violava l’art. 9 della Legge 22 Febbraio 2000, nr.28.



Nonostante la diffida, però, il sindaco di Coreglia ha provveduto lo stesso a celebrare l’inaugurazione con i due candidati al parlamento, Marcucci e Baccelli, costretti a “retrocedere” all’ultimo momento in platea, senza intervenire, come invece era stato scritto sul volantino/manifesto iniziale.



Per questa decisione, comunque, il sindaco Amadei ha dovuto sottostare ieri al giudizio dell’Agcom che ha chiesto al primo cittadino di pubblicare sul sito istituzionale del comune, per 15 giorni, la sentenza.



“Io spero – commenta Taccini - che questo sia solo l’inizio di una serie di decisioni che altre autorità devono ancora prendere in base alle mie segnalazioni ed esposti. In consiglio comunale sono stato “accusato” di fare il gendarme e di mettere in luce troppi dubbi sull’operato, soprattutto, della precedente amministrazione comunale della quale facevano parte ben quattro appartenenti di quella attuale, sindaco compreso”.



“Questa decisione dell’Agcom – spiega - non è un dubbio, signori della maggioranza, questa è una certezza. Certamente non si può sperare che siano gli stessi amministratori, autori dei miei “dubbi”, a portarli alla luce ed a fare le dovute segnalazioni. Perciò mi sembra giusto che ci sia un “gendarme” che faccia gli interessi dei cittadini, e solo quelli, all’interno di questa amministrazione”.



“La “pena” da scontare – conclude - è solo, si fa per dire, la pubblicazione della sentenza dell’Agcom sulla home page del sito del istituzionale del comune e mantenercela per 15 giorni affinché tutti i cittadini sappiano da chi sono amministrati. Io mantengo sempre le promesse ed una di quelle da me fatte è l’informazione, a tutti gli abitanti del comune di Coreglia Antelminelli, di tutto quello che di bello o di brutto viene fatto da questa maggioranza scelta dall’85 per cento degli stessi cittadini. Ciò che mi rammarica è l’aver comunicato, almeno fino ad ora, solo cose sbagliate. Spero presto di dare buone notizie… ma la vedo dura”.

Sotto la sentenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.





IL SINDACO

Vista la nota pervenuta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) Nostro protocollo n. 2583/1 del 05/03/2018 avente ad oggetto Notifica della delibera n. 116/18/CONS del 1° marzo 2018, recante “Ordine nei confronti del Comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28” con la quale si ordina al Comune di Coreglia Antelminelli, in merito alla manifestazione inaugurazione del restauro del palazzo “Il Forte” di pubblicare nella home page del Sito istituzionale di questo Comune con decorrenza da oggi e per la durata di 15 giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante l’affissione del manifesto/invio del volantino relativi all’inaugurazione del restauro del Palazzo “Il Forte” organizzata a Coreglia Antelminelli in data 3 febbraio 2018, alle ore 11:30.

DISPONE

La pubblicazione nella home page del Sito istituzionale di questo comune con decorrenza da oggi e per la durata di 15 giorni il seguente messaggio:

“l’affissione e l’invio del manifesto/volantino recante l’inaugurazione del restauro del Palazzo “Il Forte” a Coreglia Antelminelli in data 3 febbraio 2018, alle ore 11:30, presso il Comune reca i loghi degli Enti coinvolti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa, tra cui il Comune di Coreglia Antelminelli, nonché la partecipazione del Sindaco di Coreglia Valerio Amadei, del Sindaco di Barga Marco Bonini, del Presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio Patrizio Andreuccetti, degli assessori della Regione Toscana Marco Remaschi e Stefano Baccelli e del senatore Andrea Marcucci non risponde a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante l’affissione del manifesto/invio del volantino relativi all’inaugurazione del restauro del Palazzo “Il Forte” organizzata a Coreglia Antelminelli in data 3 febbraio 2018, alle ore 11:30”.

Il Sindaco

Valerio Amadei