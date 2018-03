Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: “Punti luce, l’ufficio tecnico smentisce il sindaco”

giovedì, 8 marzo 2018, 22:06

Il consigliere di minoranza Piero Taccini torna ad insistere sulla questione del mancato contributo da parte della Fondazione Banca del Monte di Lucca al “Giornale di Coreglia” dichiarando di non aver trovato alcun riscontro in comune del progetto sui punti luce al quale sarebbe stato invece destinato quest’anno il contributo su richiesta del sindaco.



“Da un lato - spiega Taccini - il sindaco ha chiesto alla Fondazione di finanziare un progetto che riguardava l’installazione di punti luce sulla via di Coreglia, dall’altro la Fondazione lo ha accontentato riducendo di notevole importo il contributo al “Giornale”.



“Una scelta poco condivisibile – commenta il consigliere - che sa tanto di un dispetto nei confronti della redazione viste le vicende dello scorso anno, miseramente fallite, di esternalizzare la redazione del periodico. Ma lo è ancora di più considerando che, appena venuto a conoscenza della decisione della Fondazione, ho chiesto di avere la documentazione relativa al progetto dei punti luce sulla via per Coreglia. Per tutta risposta l’ufficio tecnico comunale mi ha testualmente comunicato: “facciamo presente che ad oggi (06 marzo 2018), agli atti di questi uffici non risulta il progetto per la realizzazione del quale la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha deliberato un contributo di 6 mila euro, così come comunicato a questo Ente da parte della stessa Fondazione con nota del 20 febbraio 2018.”

“A seguito di questa risposta – incalza Taccini - sorgono spontanee alcune domande: Perché non esiste alcun progetto? Perché la domanda di contributo non è passata dal protocollo e quindi sottratta ad ogni forma di informazione e controllo da parte dei consiglieri comunali? Perché l’ufficio tecnico è completamente all’oscuro di questo progetto? Perché un eventuale progetto non è stato inserito in quello messo in essere dall’amministrazione comunale in data 12 gennaio 2018 con il quale venivano finanziati i lavori per sette punti luce nel territorio? Perché si è voluto colpire, probabilmente definitivamente, il Giornale di Coreglia? Soprattutto, a cosa serviranno quei 6 mila euro?”

“A queste domande – conclude il consigliere - i cittadini attendano delle risposte anche se serpeggia nell’aria la temenza che, ancora una volta, chi di dovere, come il millepiedi che opera nel buio, rifugga maldestramente alla luce dei fatti. Ecco perché le bugie hanno le gambe corte. Le mie informazioni ai cittadini del comune di Coreglia Antelminelli proseguiranno senza soluzione di continuità. Al momento opportuno ognuno dovrà essere in grado di trarne le proprie decisioni”.