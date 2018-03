Mediavalle



Una nuova ambulanza per la Croce Verde a Ghivizzano

martedì, 6 marzo 2018, 15:36

Una buona notizia per la Croce Verde P.A. Lucca e, in particolare, per la popolazione della valle del Serchio: è finalmente a disposizione dell’associazione una nuova ambulanza, che andrà ad arricchire il parco automezzi della sezione Mediavalle.

Per festeggiare il nuovo arrivo si terrà una cerimonia ufficiale nella mattinata di domenica 11 marzo. L’inaugurazione si svolgerà presso la sede della Croce Verde locale (Vicolo della Stazione, Ghivizzano – Coreglia Antelminelli). Alla presenza delle autorità, dei volontari e di amici e simpatizzanti verrà mostrato il nuovo mezzo. A seguire, la consegna degli attestati ed un aperitivo offerto ai presenti.

Questo il programma completo:

- Ore 11.30 accoglienza invitati

- Ore 11.45 Saluti della Presidente, dott.ssa Elisa Ricci

- Ore 12.00 Inaugurazione ambulanza

- Ore 12.15 Consegna diplomi e aperitivo

Tutta la popolazione è invitata a partecipare a quest’evento, per festeggiare insieme una novità estremamente rilevante per la salute ed il benessere dei cittadini della Mediavalle.