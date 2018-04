A Coreglia si ricorda il 25 Aprile

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 23 aprile 2018, 16:30

La polizia stradale di Lucca ha soccorso un capriolo che, sulla provinciale tra Calavorno e Campia, rischiava di finire sotto le ruote dei veicoli in transito. E’ accaduto domenica scorsa, in tarda mattinata, mentre una pattuglia del distaccamento di Bagni di Lucca stava attuando il dispositivo a reticolo, alla ricerca...

domenica, 22 aprile 2018, 15:47

I cittadini lamentano la mancata raccolta dei rifiuti, ormai da giorni, nel comune di Coreglia con il risultato che i cassonetti sono tutti strapieni e non si sa più dove gettare la spazzatura

sabato, 21 aprile 2018, 09:42

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, denuncia come il comune di Coreglia Antelminelli non abbia ricevuto, con la Legge di Bilancio 2018, nemmeno un euro di finanziamenti per le opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio

giovedì, 19 aprile 2018, 16:31

In occasione della Festa della Liberazione l’amministrazione di Coreglia Antelminelli organizza, per ricordare questo importante avvenimento, martedì 24 aprile alle 10 presso il Teatro “A. Bambi” in Coreglia Antelminelli un incontro con Bruno Nannini, 93 anni, testimone oculare di quell’evento storico

mercoledì, 18 aprile 2018, 20:13

La corale “Don Vittorio Landucci” di S. Vito si sente onorata di aprire i festeggiamenti per l'8° centenario dalla nascita di Santa Zita con un concerto che si terrà domenica 22 aprile alle 17, nella Pieve di Monsagrati

martedì, 17 aprile 2018, 22:32

Le amministrazioni comunali di Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica e Pescaglia, insieme con Ascit, ente gestore dei rifiuti, intervengono in merito alle delibere regionali con le quali si stanziano cospicui finanziamenti solo nei confronti dei territori che intendono avviare progetti di raccolta “porta a porta” o di prossimità