Al Teatro “A. Bambi” un incontro con Bruno Nannini, testimone oculare della Liberazione

giovedì, 19 aprile 2018, 16:31

In occasione della Festa della Liberazione l’amministrazione di Coreglia Antelminelli organizza, per ricordare questo importante avvenimento, martedì 24 aprile alle 10 presso il Teatro “A. Bambi” in Coreglia Antelminelli un incontro con Bruno Nannini, 93 anni, testimone oculare di quell’evento storico. La professoressa Giovanna Nannini farà una introduzione storica del periodo. Sarà, inoltre, proiettato un filmato storico originale sulla liberazione dei paesi del comune di Coreglia e verranno letti alcuni passi del diario che Bruno scrisse in quei giorni perché questi avvenimenti non venissero dimenticati.