Al via la stagione 2018 degli eventi di Pescaglia

venerdì, 13 aprile 2018, 12:14

La primavera porta a Pescaglia una stagione ricca di appuntamenti. Dalle visite guidate ai concerti, dalle feste alle mostre, sono 50 le iniziative inserite nel calendario unico degli eventi approvato dalla giunta Bonfanti. Il programma, che sarà anche pubblicato in un opuscolo, raccoglie in particolar modo gli eventi promossi dalle associazioni con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione degli stessi e alla promozione territoriale.



Il primo appuntamento è in programma domenica 15 aprile dalle ore 15 alle 18 al Molino di Menicone nell'omonima località di San Martino in Freddana, dove si svolgerà "Con...tatto al Molino". Si tratta di visite guidate per non vedenti all'interno della storica struttura, l'ultima del territorio perfettamente funzionante, alimentata ad acqua. Domenica 22 aprile alle ore 17.30 nella pieve di Monsagrati si svolgerà il concerto della corale Don Vittorio Landucci in occasione delle commemorazioni del 8° centenario dalla nascita di Santa Zita.



Maggio si apre con il concerto a Celle, in collaborazione con Lucca Classica, in programma il pomeriggio del 1° maggio. Domenica 6 dalle ore 15 a Loppeglia si svolgerà "Mamme in piazza", una gara di torte con caccia al tesoro. Domenica 13 alle ore 15.30 al Molino di Menicone di San Martino in Freddana ci sarà "Molino di...vino".



Il primo appuntamento del mese di giugno è la messa in suffragio di Simonetta Puccini di sabato 2 alle ore 18. Sabato 9 alle ore 17 a Colognora sarà proiettato il film Asphyxia, un cortometraggio di fantascienza di Alessandra Angeli. Sabato 16 alle ore 16.30 a Colognora si svolgerà l'ottava edizione del concorso di poesia "Castagno, castagna e vernacolo". Il mese si chiude con il Concerto nella valle della Musica che si svolgerà, in collaborazione con l'associazione Lucchesi nel Mondo, sabato 23 alle ore 17.30 a Colognora.



Gli appuntamenti del calendario unico degli eventi proseguiranno anche nei mesi successivi con iniziative in programma fino all'inverno.