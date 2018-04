Mediavalle



All'Unitre di Coreglia lezione del professor Petrini Mansi sul Principato lucchese

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:56

Affascinante lezione all'Unitre di Coreglia Antelminelli sui rappresentanti delle famiglie aristocratiche lucchesi che giocarono un ruolo importante nella costruzione della corte della sorella di Napoleone Elisa Bonaparte Baciocchi. Si è soffermato su questo spaccato di storia locale il Prof. Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza, specialista e docente di diritto nobiliare, titolare sello Studio di Consulenza Legale Nobiliare di Viareggio, autore di numerosi saggi sulle famiglie nobili toscane (i patrizi di Lucca, i patrizi di Pisa, i nobili di Firenze, Pescia ecc.). L'acclamato relatore ha incantato il pubblico presente utilizzando una insolita chiave di lettura della storia lucchese a partire dal 1799 quando arrivarono a Lucca i Francesi interrompendo così, dopo quattro secoli e mezzo, il governo oligarchico dell'antica Repubblica risorta dalle sue ceneri dopo la libertà del 1336. Elisa sorella prediletta dell'Imperatore, Napoleone Bonaparte, diviene per volere del fratello prima Principessa sovrana di Piombino, spodestando i Boncompagni Ludovisi, e poi, su proposta della Repubblica lucchese, che venne rappresentata per l'incoronazione di Napoleone dal Nobile Nicolao Giorgini, il quale, affascinato dai fasti d'Oltralpe, chiese nel 1805 a nome della città di Lucca la trasformazione di quest'ultima da Repubblica a Principato, affidato alle sapienti mani di Elisa e di suo marito Felice Baciocchi. Dall'appassionata esposizione del Marchese della Fontanazza si è appreso che Elisa non fu la prima Bonaparte ad arrivare a Lucca, anni prima e precisamente nel 1796, quando ancora Napoleone non era Imperatore, all'alba a Porta San Donato si presentò la Generalessa: Giuseppina moglie di Napoleone la quale dai Nobili lucchesi fu accolta con tuti gli onori, quasi a presagire i fatti che la porteranno ad essere Imperatrice. Nel suo breve soggiorno fu lasciata alle cure dello scapolo più ricco di Lucca il Marchese Antonio Mazzarosa e alla più colta delle Nobil Donne allora in città la Contessa Eleonora Bernardini nata de' Nobili che il 4 agosto organizzò nel proprio palazzo, sito nell'omonima piazza, un ricevimento onore della regale ospite. Giuseppina Bonaparte particolarmente colpita dall'accoglienza lucchese al ritorno da Napoleone fece pervenire mance al personale di servizio della locanda dove soggiornò ed inviò un dono speciale particolarmente gradito alla nuova amica la Contessa Bernardini, un ventaglio tutt'ora conservato dagli attuali eredi. La colta Contessa fu invitata all'incoronazione ma non potendo partecipare andò successivamente a trovare a Bologna Napoleone e Giuseppina Bonaparte.

Ma ecco svelati i nomi di chi fu ammesso alla corte di Elisa, la Nobile Marianna Andreozzi Motroni Marchesa Bottini suonava l'arpa e componeva musica per la sua Sovrana; il Marchese Francesco Burlamacchi Ciambellano di Corte tanto da guadagnarsi la Legion d'onore; il Conte Giusfredo Cenami era il Comandante delle Guardie del Corpo dei Principi Elisa e Felice Baciocchi; Ferrante Cittadella Consigliere del Principato; il Nobile Nicolao Giorgini, di Montignoso, prima Prefetto della Garfagnana poi di Massa infine Consigliere di Stato; Marchese Ascanio Mansi Primo Ministro e Segretario di Stato, dimorante nel palazzo già Sirti; il Nobile Luigi Matteucci Consigliere di Stato e Gran Giudice del Principato, Ambasciatore della Principessa, il suo maggior merito fu di aver ottenuto, durante la sua ambasciata a Parigi (1811) la conservazione del privilegio della esenzione del Principato lucchese dalla coscrizione militare francese; Marchese Antonio Mazzarosa nato Mansi, letterato, Senatore del Principato, direttore del Liceo Universitario; Jean Paul Meuron uomo d'affari di Elisa Bonaparte tanto da stabilire la sua dimora in città acquistando il palazzo Ottolini in via San Giorgio e la tenuta Guinigi a Matraia, i figli di Antonietta Meuron e Lodovico Vincenzo Poschi furono adottati dallo zio materno Sen. Lodovico Meuron andando così a costituire la Casa Poschi Meuron, Marchesi di Corniano e Poiano (titoli provenienti Anna Maria Violante Arnaldi ultima di questa nobile famiglia pisana spentasi nei Poschi), Patrizi di Pisa e Nobili di Lucca; Conte Antonio Gregorio Minutoli Tegrimi ed il Marchese Francesco Montecatini ricoprirono importanti incarichi e furono Senatori; Conte Lelio Orsetti Consigliere di Stato e Senatore ma maggiormente ricordato perchè costretto a vendere alla Sovrana la Villa di Marlia (che assumerà il nome di villa Reale) per ridicolizzare le poche monete ricevute per l'acquisto della dimora le fece fondere in un vasellame che sfilò per le vie della città invitando la Principessa ad affacciarsi a vedere passare la villa di Marlia; Conte Carlo Orsucci Senatore ed ultimo maschio della propria stirpe, la figlia Maria andò sposa a Domenico di Andrea Pollera cosichè gli eredi costituirono la Casa Pollera Orsucci; Giuseppe Tommaso di Poggio e il Conte Giovanni Sardi Senatori; Marchese Giacomo Sardini Senatore del Principato e nel 1806 venne chiamato a far parte dell'Accademia Napoleone e Socio onorario dei Georgofili, il nipote Giacomo (morto nel 1910) fu l'ultimo della stirpe aveva sposato la Contessa Elisa Minutoli Tegrimi alla cui famiglia andò tutta l'eredità Sardini. Particolarmente stupore ha suscitato nella platea apprendere che dei 4 figli avuti da Felice Baciocchi l'unica a raggiungere la maggiore età fu Elisa Napoleona che andò in sposa al Conte marchigiano Filippo Camerata Passionei de' Mazzoleni da cui si separò dopo aver avuto l'unico figlio Charles Félix Jean Baptiste che morì in circostanze misteriose nel 1853 all'età di 27 anni. Elisa Napoleona non si riprese più dalla morte del figlio lasciò i fasti della corte francese che tanto aveva contribuito a ricostituire per il cugino Luigi Napoleone (Napoleone III) e si ritirò prima in Veneto poi in Bretagna dove creò una azienda agricola ed allevamenti di pesca. Costretta a letto per una rovinosa caduta si spense a 62 anni il 3 febbraio 1869 nella città di Colpo nel proprio castello di Korn er Houet.

Ringraziamenti al Prof. Petrini Mansi sono stati espressi dal Presidente dell'Unitre Guglielmo Donati, dall'Assessore Barbara Gonnella e dall'Avv. Prof. Romina Brugioni dell'Istituto Storico Lucchese. Il Marchese della Fontanazza ha pubblicamente ringraziato l'amico Andrea Borella direttore ed editore dell'Annuario della Nobiltà Italiana che per l'occasione ha disegnato gli stemmi dei nobili alla corte di Elisa e Felice Baciocchi.