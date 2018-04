Mediavalle



Antoni (Movimento per Coreglia): "Caos rifiuti, amministrazione responsabile"

giovedì, 26 aprile 2018, 13:54

Raffaele Antoni, consigliere di minoranza del comune di Coreglia Antelminelli, commenta la decisione dell'amministrazione comunale coreglina di voler sanzionare la ditta appaltatrice per i disagi creati all'utenza a seguito della mancata raccolta dei rifiuti.



"Dopo due anni di gestione Adigest - esordisce -, con un peggioramento progressivo dell'andamento sui rifiuti urbani, l'amministrazione si accorge (vicino allo scadere del contratto) che esiste un capitolato d'appalto".



"Innumerevoli - incalza il consigliere - i miei inviti, da quando Adigest è in gestione, di sanzionare tale atteggiamento. Personalmente l'ho ricordato più volte nei consigli comunali al sindaco, al vice sindaco e a tutti gli assessori. Più volte è stato ripromesso di sanzionare tale gestione. Anzi, in un caso, addirittura saltando il capitolato d'appalto, ma cercando di sanzionare i cittadini con le foto trappole".



"E adesso - conclude - l'amministrazione rassicura i cittadini, con la solita favola e la solita messa in scena, facendosi vedere preoccupata e interessata a tale disastro da lei procurato verso il gestore. O forse sarà che a giorni dovrebbero arrivare le tasse sui rifiuti da pagare?"