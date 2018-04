Mediavalle



Caos rifiuti a Coreglia, bidoni pieni per la mancata raccolta

domenica, 22 aprile 2018, 15:47

di andrea cosimini

Non sanno letteralmente più dove gettarli. Il mancato ritiro dei rifiuti nel comune di Coreglia, che sembra prolungarsi da più di una settimana, ha infatti costretto i cittadini del capoluogo e delle frazioni ad ingegnarsi per trovare in giro un cassonetto che non sia stracolmo.



"Non sappiamo più dove buttare i rifiuti - commenta disperata una cittadina - Oggi ho dovuto fare il giro del paese per trovare un cassonetto dove poter buttare l'erba tagliata e le bottiglie vuote". E' solo una delle tante segnalazioni giunte negli ultimi giorni alla nostra redazione. Il triste spettacolo dei cassonetti pieni, con la spazzatura gettata spesso a terra per mancanza di spazi, ha infatti sollevato preoccupazioni nei cittadini, non solo per l'immagine del comune, ma anche per una questione igienico-sanitaria.



Del problema si è subito fatto carico il comune da cui, pare, non dipenda il disservizio. Da quanto si apprende, infatti, lo "stop" della raccolta sarebbe da imputarsi ad un rapporto di morosità tra la ditta incaricata per la gestione dei rifiuti a Coreglia, la Adigest, e i rispettivi impianti di smaltimento. Una situazione di disagio che avrebbe comportato il mancato ritiro della spazzatura nel comune nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì scorsi, con la ripresa però del servizio già a partire dal martedì successivo.



Tre-quattro giorni di "stop" quindi, con più di due settimane di mancata raccolta del verde, che sarebbero comunque bastati per lasciare i cassonetti in balia dei rifiuti.



Il comune continua a fare pressione affinché il servizio torni alla normalità, ma è ovvio che l'accumulo di questi giorni abbia creato una situazione per cui la stessa azienda debba faticare ora per rimettersi in pari.