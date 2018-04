Mediavalle : coreglia antelminelli



Caos rifiuti, l'amministrazione: "Sanzioneremo Adigest per le inadempienze"

giovedì, 26 aprile 2018, 11:55

L'amministrazione comunale di Coreglia interviene per rassicurare la cittadinanza e spiegare i motivi della mancata raccolta dei rifiuti che ha creato nei giorni scorsi notevoli disagi all'utenza.

"Prima di tutto - dichiara la neo assessore all’igiene dl territorio Sabrina Santi - intendo rassicurare che di fronte a questa deprecabile situazione, se pur da pochi giorni al vertice della struttura comunale, sto seguendo a tempo pieno la problematica, ho attivato tutti i canali tecnici e politici per dirimere la questione e pertanto si sente di poter rassicurare la cittadinanza su un ritorno alla normalità in tempi brevi".

"E’ evidente - precisano il sindaco Amadei e l’assessore Santi - che quando una macchina complessa come quella del ritiro e smaltimento dei rifiuti si ferma o comunque rallenta il suo ciclo, immediate sono le ripercussioni sul territorio, notevoli i disagi che una carente e corretta igiene dei punti di raccolta, può rappresentare. E’ altrettanto onesto rappresentare che per riportare il servizio alla “normalità” saranno necessari alcuni giorni e pertanto, pur scusandosi per i disservizi da più parti segnalati, intende rassicurare ancora una volta l’utenza".

"Dopo questa doverosa premessa - continuano -, pur essendo l’amministrazione comunale, oggettivamente direttamente responsabile nei confronti della cittadinanza e quindi tenuta a dare conto dei fatti, non intende trincerarsi dietro il classico gioco delle parti e quindi facendo a scarica barile su altri, chiamarsi fuori dai problemi. L’amministrazione per voce dell’assessore, vuole semplicemente chiarire che i disagi sono esclusivamente provocati da un comportamento non in linea con il capitolato d’appalto da parte della ditta appaltatrice. Inadempienze che sono già sfociate in un procedimento sanzionatorio da parte dell’ufficio che andrà avanti autonomamente fino alla rescissione in danno dell’appalto se necessario".

"In ultimo - concludono - una controversia fra la ditta appaltatrice (ADIGEST srl) e la società ERSU spa, sito finale dove vengono conferiti i rifiuti del nostro comune, ha ingenerato di fatto il blocco dello smaltimento e di conseguenza la forzata interruzione del servizio di raccolta. Credendo giusto dare alla cittadinanza un quadro completo dell’accadimento dei fatti, causa dei lamentati disservizi, siamo nuovamente a rassicurare il ritorno alla normalità nei tempi più rapidi possibili".