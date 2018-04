Mediavalle : pescaglia



Concerto nella Pieve di Monsagrati per festeggiare Santa Zita

mercoledì, 18 aprile 2018, 20:13

La corale “Don Vittorio Landucci” di S. Vito si sente onorata di aprire i festeggiamenti per l'8° centenario dalla nascita di Santa Zita con un concerto che si terrà domenica 22 aprile alle 17, nella Pieve di Monsagrati, dove oltre alla corale diretta da Giorgio Fazzi ed accompagnata all'organo da Gilberto Rossetti, si esibiranno le voci soliste di Nunzia Fazzi, Alessia Frati e di Graziano Polidori. Un vero onore avere il Maestro Polidori, vera eccellenza come cantante lirico a livello mondiale, lo stesso sarà anche il direttore artistico.



Come al solito per la festa annuale di S. Zita nel paese di Monsagrati c'è grande fervore ed in particolare quest'anno per l'importante ricorrenza, anche perchè la tradizione vuole che Santa Zita sia nata qui in località Bozzano nel 1218.



Per l'occasione ed a ricordo è stata coniata anche una medaglia numismatica, opera della scultore Cesare Giovacchini.

Nel mese di settembre ci sarà anche la traslazione temporanea del corpo di Santa Zita dalla Basilica di San Frediano alla chiesa parrocchiale di Monsagrati.

I festeggiamenti andranno avanti per diversi mesi per far conoscere la vita ed i miracoli di Santa Zita ed anche per diffondere la devozione per la Santa.