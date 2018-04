Mediavalle



Domenica un'escursione sulle Apuane meridionali di Pescaglia

giovedì, 5 aprile 2018, 11:22

Un'escursione storico naturalistica per scoprire le bellezze del versante delle Apuane situate nel territorio comunale di Pescaglia. L'organizza Apuantrek per domenica 8 aprile con ritrovo alle ore 8.30 al parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano e ritorno alle 16.30. La passeggiata, della lunghezza di 8,5 chilometri per un dislivello di 250 metri in salita e una durata di 3 ore escluse le soste, è di difficoltà "facile" e sarà condotta dalla guida ambientale escursionista Stefano Pucci.



Camminando in vecchie selve di castagni, torrenti incastonati tra le rocce dove ancora sui bordi ci sono i frigoriferi ad acqua e capanne caratteristiche in stile apuano, si respireranno le tradizioni di questo lembo di terra dove si trovano il Santuario della Madonna della Solca, la grande roccia scavata della Pila del Corvo, l'albero della vita e il "bacio delle croci" di San Rocco.

La pausa pranzo è prevista davanti alla locanda Carnicelli di Pascoso. La quota di partecipazione, escluso il pasto, è dai 10 ai 15 euro in base al numero dei partecipanti, mentre è gratuita per i bambini sotto i 12 anni. Sono necessarie calzature da trekking.



Per informazioni (entro le ore 19 di sabato 7 aprile): Stefano Pucci 3381399107, info@stefanopucci.it