Grandi successi italiani nel concerto degli "Enabanda 2.0" a San Rocco in Turrite

venerdì, 27 aprile 2018, 12:40

Un pomeriggio all'aria aperta sotto il segno della musica e del divertimento. Lo propone il comune di Pescaglia che domenica 29 aprile alle 15.30 nel "pratone" di San Rocco il Turrite, organizza il concerto, a ingresso libero, degli Enabanda 2.0.



Protagonisti saranno i successi italiani degli anni '70, '80 e '90 interpretati dal gruppo musicale lucchese composto da Alfredo Cagnacci (voce e basso), Stefano Pirri (tastiere), Beppe Ferrari (chitarra) e Tullio Giannini (batteria).



Il repertorio degli "Enabanda 2.0" prevede cover di canzoni 100 per cento italiane, dalla musica leggera fino ai cantautori più impegnati. Lo spettacolo proposto non punta a essere troppo serio ma anzi, mira a far cantare, ballare e a far svagare il pubblico.



L'amministrazione comunale inserisce il concerto nell'ambito delle iniziative che in tutta Italia si svolgono nel periodo del Primo Maggio. Una ricorrenza, quella della Festa del lavoro, che mette al centro i diritti ma che, come da tradizione, offre anche occasioni di svago e divertimento.