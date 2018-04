Mediavalle : pescaglia



Mensa e trasporto scolastico, potenziate le agevolazioni con una nuova fascia di esenzione

martedì, 17 aprile 2018, 11:36

Dall'amministrazione comunale arriva una misura a sostegno della famiglie a basso reddito con figli che a settembre frequenteranno le scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di primo grado di Pescaglia. I nuclei con Isee fino a 9 mila 500 euro potranno infatti ottenere, a seconda della fascia di appartenenza, l'esenzione o la riduzione delle tariffe di mensa e trasporto scolastico. Le domande, che si riferiscono all'anno scolastico 2018/19, dovranno essere presentate al Comune entro il 14 luglio 2018 utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.comune.pescaglia.lu.it.



"L'amministrazione comunale conferma la propria attenzione alle famiglie più in difficoltà – commenta l'assessore alle politiche sociali, Valerio Bianchi -. Rispetto all'anno scolastico 2017/18 abbiamo potenziato le agevolazioni introducendo una nuova fascia di riduzione, da 7.901 a 9.500 euro di valore Isee, in modo da interessare un maggior numero di persone. Questa misura che va a sostenere i cittadini di Pescaglia con figli in età scolare è sempre più importante".



Quattro sono le fasce. Le famiglie con un Isee da 0 a 6.400 euro sono esonerate dal pagamento del servizio mensa e trasporto. Da 6.401,00 a 7.900 euro si pagano 1,75 euro il singolo buono pasto e 12,50 euro il trasporto scolastico mensile. Da 7.901 a 9.500 euro il buono pasto costa 3 euro e il trasporto scolastico mensile 25 euro. Oltre 9.501 euro le tariffe sono intere: 3,50 euro per il buono pasto e 25 euro per il trasporto scolastico mensile.



La tariffa massima sarà applicata anche nei casi in cui il nucleo familiare abbia acquistato un'automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi), o che ne possieda una di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi oppure possieda un abbonamento alla pay tv.



La domanda dovrà essere consegnata assieme a una copia della certificazione dell'indicatore Isee presso l'ufficio protocollo del Comune, all'ufficio distaccato di San Martino in Freddana oppure spedita via pec all'indirizzo comune.pescaglia@postacert.toscana.it

Per informazioni contattare l'ufficio scuola ai numeri 05833540210 o 05833540218.