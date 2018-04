Mediavalle : pescaglia



Nerone al Teatrino del Fai a Vetriano

lunedì, 16 aprile 2018, 12:39

Domenica 22 aprile, si ride al Teatrino del Fai a Vetriano con una divertentissima parodia goliardica in vernacolo pisano presentata dal Crocchio Goliardi Spensierati.

Il “Crocchio” è una compagnia teatrale studentesca, nata all'Università di Pisa nel lontano 1921, che per decenni ha animato la vita goliardica cittadina ed ancora oggi si propone come il gruppo specializzato in parodie di stampo studentesco in vernacolo pisano, curando la diffusione della cultura vernacola e pisana in genere, con incontri letterari, interventi nelle scuole, collaborazione a riviste del settore. Innumerevoli le repliche ed i successi delle scoppiettanti operette comico-musicali, rappresentate anche al Teatrino, "Francesca da Rimini", "Nerone", "La Traviata", "Otello", tutte interpretate da uomini anche nei ruoli femminili.

Stavolta gli attori del Crocchio presentano "Nerone", uno spettacolo nato nell'immediato dopoguerra per rispondere alla sete di allegria che la popolazione pisana manifestava dopo un periodo di grandi sciagure, rappresentata poi nei maggiori teatri della penisola e fu un cavallo di battaglia della “Brigata dei Dottori” durante gli anni ’50.

Il testo è stato completamente rimporpettato per le esigenze di un pubblico nuovo anche se fedele alla tradizione, ed un garbato prologo in ottave introduce lo spettatore nell'atmosfera della commedia. L'azione si svolge nella 'asa di Nerone a Bocca d'Arno quando Pisa era "la 'ova dei guerrieri" e 'un c'era i telefanini, tra bizzarre ed imprevedibili situazioni, personaggi della decadente Roma imperiale (i richiami all'attualità non sono pochi…). Imperatori, guerrieri, concubine, vecchi senatori e persino fattucchiere si susseguono in un turbinio di intrighi che tiene lo spettatore col fiato sospeso fino all'incredibile finale a sorpresa.

L’irresistibile balletto goliardico dei “Cosciotti non depilati” è il fiore all'occhiello di questa sgargiante rappresentazione, che riesce a divertire argutamente il pubblico trascinato in un susseguirsi continuo di risate.

Solo su prenotazione (i posti del Teatro più piccolo del mondo sono pochi)

Tel 0583.358131 (Custode ab.- ore pasti)

Info:- faivetriano@fondoambiente.it