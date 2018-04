Mediavalle : coreglia antelminelli



Platani soppressi, la popolazione chiede un progetto di ripiantumazione

lunedì, 30 aprile 2018, 18:38

di andrea cosimini

Tiene banco a Coreglia la questione legata ai platani soppressi, perché malati, lungo viale Roma. Un’operazione necessaria che starebbe andando avanti da anni e che, recentemente, avrebbe richiesto un nuovo intervento di taglio.



Essendo viale Roma la strada di ingresso del capoluogo, una splendida via alberata, è normale che qualche cittadino, pur condividendo l’iniziativa, abbia chiesto rassicurazioni per la ripiantumazione.



“Giustamente – ha commentato un cittadino – questi platani sono stati tagliati perché malati e, quindi, pericolosi. Ho chiesto all’amministrazione se ci fosse in progetto di piantare nuovi platani al posto delle ceppe rimaste ma, purtroppo, mi è stato confermato che non è mai stata presa in considerazione questa opportunità”.



E, in effetti, da parte dell’amministrazione è arrivata la conferma: “La strada è provinciale – ha fatto sapere -, ma non ci sono progetti al momento. Anche perché i platani sono circa un centinaio e ora, dopo le soppressioni degli ultimi 12 anni, saranno circa un’ottantina. Se proprio in futuro ci dovesse essere una moria, allora, la provincia penserà a un progetto di ripiantumazione”.



L’appello della cittadinanza è però rivolto agli assessori del comune affinché prendano comunque a cuore la questione: “Il viale alberato all'ingresso del paese – ha commentato un altro cittadino - è una caratteristica che, continuando di questo passo, prima o poi scomparirà. Anni fa c'era un viale alberato con dei pini che, in estate, era meta di molti turisti per fare picnic. Purtroppo però – ha concluso amaramente - i turisti non ci sono più e nemmeno gli alberi a fare ombra”.