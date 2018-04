Mediavalle : coreglia antelminelli



"Rifiuti fuori dai bidoni, una brutta cartolina per Coreglia": la denuncia di don Nando

sabato, 14 aprile 2018, 17:00

di andrea cosimini

"Credo che qui l'educazione non sia di casa". Esordisce così don Nando Ottaviani, parroco di Coreglia, nel video-denuncia pubblicato sulla sua pagina Facebook per documentare la vergognosa situazione che si è venuta a creare nei pressi del punto di raccolta rifiuti proprio all'ingresso del capoluogo. Bombole del gas, cassette di plastica accatastate, rifiuti organici sparsi un po' ovunque a terra, Insomma, un quadro indecoroso che danneggia l'immagine di una cittadina riconosciuta da tutti come una delle più belle d'Italia.



"Ecco l'inciviltà della gente - commenta amaro il parroco -. E non è sempre colpa del comune, in questi casi tocca a tutti noi. Capisco che a volte ci siano delle polemiche in merito ai rifiuti, specialmente legate al ritiro degli ingombranti, ma non si può fare la raccolta differenziata a questo modo. Anche io butto la spazzatura. E spesso mi ritrovo davanti televisori e lavatrici abbandonate nei pressi dei bidoni. Un triste spettacolo che non fa onore al nostro paese".



Don Nando non è nuovo ad usare il potente mezzo del web per denunciare ingiustizie o anche solo per appellarsi alla comunità. Questa volta ha voluto condividere con gli utenti del web la sua rabbia dopo aver visitato ieri mattina il punto di raccolta rifiuti sotto la chiesa, nel parcheggio davanti alla porta d'ingresso del capoluogo, in un'area ben in vista seppur appartata in un angolino della piazza.



"Può succedere - dice don Nando - di sbagliare a fare la raccolta differenziata. E capisco anche che i bidoni siano pieni. Ma c'è modo e modo di riempirli. Ora con il caldo alle porte la situazione potrebbe peggiorare. Il mio è stato più che altro uno sfogo. Voglio richiamare la cittadinanza all'autocoscienza. Siamo uno dei comuni più belli d'Italia ma, spesso, siamo anche dei maleducati".



Da qui l'appello lanciato dal parroco: "Sensibilizzo il paese ad amare di più ciò che abbiamo - conclude don Nando - Dobbiamo essere più educati e coscienti responsabilizzandoci sempre di più come cittadini".