Mediavalle



Taccini: "Legge di bilancio, nemmeno un euro di finanziamento al comune di Coreglia"

sabato, 21 aprile 2018, 09:42

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di “Un futuro per Coreglia”, denuncia come il comune di Coreglia Antelminelli non abbia ricevuto, con la legge di Bilancio 2018, nemmeno un euro di finanziamenti per le opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio.



“In questi giorni – esordisce Taccini – si è dato ampio risalto al fatto che, con la legge di Bilancio 2018, sono in arrivo importanti finanziamenti per opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio: i progetti presentati entro il 20 febbraio ed ammessi a contributo ministeriale, in provincia di Lucca, sono ben 38, per un totale di oltre 35 milioni di euro, e quasi tutti in Valle del Serchio.



“Bene direte voi, era ora che anche in questa sciagurata parte della Toscana vi fosse un po’ di attenzione ad un territorio fragile e martoriato dalle avversità atmosferiche – commenta Taccini -. Peccato che al comune di Coreglia non sia arrivata neppure una briciola, o meglio, un euro. Possibile che nel feudo del senatore (Marcucci, ndr) e del suo braccio destro, assessore regionale (Remaschi, ndr), prodigo di percentuali bulgare alle varie primarie del Pd e fino a poco tempo fa, alle elezioni amministrative e politiche, la sorte sia così avversa e la fedeltà politica come una malevole malignità abbia voltato le spalle?”

“La cosa è ancora più preoccupante – incalza -, diremmo incredibile, se a fonte di richieste alla mamma fondazione CRLU, per oltre 800 mila euro sia stato finanziato un progetto solo per 3 mila euro. Sì, avete letto bene, 3 mila euro, ovvero poco più che niente. Perfino il “Giornale di Coreglia” che da oltre 10 anni godeva di un finanziamento annuo di 8 mila euro, ha visto stracciata la sua richiesta”.



“Ma cosa succede? – si domanda il consigliere - Al comune di Coreglia non sanno più fare le domande o, cosa più probabile, l’amministrazione ha perso totalmente fiducia e credibilità?”



“Coreglia – spiega Taccini - è ormai la cenerentola della Valle; nonostante le sue potenzialità di crescita demografica ed urbanistica, gli manca una guida, una leadership di una classe politica che pare più non rispondere a nessuno e brancoli nel buio senza controllo. Dopo aver dilapidato quasi due milioni di euro in un’opera faraonica, il mega stadio di Ghivizzano, progettato in un luogo davvero imbarazzante per tutti coloro che dovranno raggiungerlo, il territorio è privo delle più elementari opere di manutenzione ordinaria, la gestione dei rifiuti è al collasso, gli uffici stravolti da discutibili e costose gestione associate, le indagini della magistratura e della Corte dei Conti allungano minacciose la loro ombra sul palazzo”.

“Le elezioni politiche del 2013 e del 4 marzo parlano chiaro – prosegue il consigliere -: i “boss” locali non convincono più. Il vento del cambiamento e della sfiducia soffia forte ed è inarrestabile anche nei confronti dell’amministrazione comunale. Credo, come capogruppo solitario, e senza strutture, del gruppo consiliare “Un Futuro per Coreglia”, di aver fatto il mio dovere, ovvero aver denunciato più volte il malgoverno del territorio del comune di Coreglia Antelminelli, ascoltando i cittadini e dando voce alle loro lamentele. Io ci sto mettendo tutto me stesso nel cercare di smontare ogni malefatta messa in atto da questa e dalla precedente amministrazione ma come ben si può capire, da solo risulta un compito immane. Ad ogni interrogazione da me presentata in consiglio comunale viene data risposta da “presa in giro”; ogni interpellanza e mozione, a firma del mio gruppo consiliare, non viene mai presa in considerazione e viene affondata dai nove voti su cui può contare questa maggioranza, maggioranza unita e compatta nel far sprofondare il territorio in cui risiedono tutti e nove gli appartenenti della stessa. Che vergogna non aver cura proprio della terra in cui uno è nato!”

“Credo che – conclude -, nonostante ciò, la resa dei conti sia vicina. Credo che sia il momento, per le persone oneste e capaci, di cominciare a pensare di mettere a disposizione le loro capacità e competenze per ricostruire un comune ormai ridotto al collasso. Per governare un territorio come quello di Coreglia Antelminelli non occorre far subentrare la politica; basta il buon senso e la voglia di fare le cose in modo giusto, senza favoritismi, guardando solo a quelle che sono le priorità e le esigenze del territorio, ma soprattutto avere tanta voglia di lavorare per il bene di tutti i cittadini. Io ci sono e ci sarò sempre per far valere la legalità, la trasparenza e la lealtà verso tutti gli abitanti di questo comune”.