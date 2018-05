Mediavalle : pescaglia



Al Teatrino di Vetriano la commedia musicale "E se il tempo fosse un gambero?"

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:19

Al Teatrino FAI di Vetriano, prossimo appuntamento per domenica 6 aprile con la commedia musicale "E se il tempo fosse un gambero?" messa in scena dalla compagnia Il Siparietto, una compagnia toscana nata nel 2003 con alle spalle già una lunga serie di spettacoli rappresentati in tutta Italia e collaborazioni con importanti associazioni come Telethon e Lucca Effetto Cinema Notte. Nelle sue rappresentazioni la Compagnia si avvale della collaborazione della scuola di danza Dancing Team.

La nota commedia musicale “E se il Tempo fosse un gambero?,” portata in scena per la prima volta nel 1986 al Teatro Sistina di Roma, racconta di una pacifica vecchina nubile, Adelina, che nel giorno del suo solitario ottantesimo compleanno, riceve la visita di un diavolo che ha lo scopo di riportarla indietro nel tempo, nel 1928, a quando aveva 20 anni, perché accetti la corte del principe polacco Amedeo, che a suo tempo aveva rifiutato. Da lì si innesta una serie di divertenti vicende, animate da numerosi personaggi, Sora Lalla, Sora Cleofe, Peppe er bertuccia, Cirifischio.

ll sogno di poter tornare indietro nel tempo è da sempre un'ipotesi seducente, accompagnata in questa commedia musicale da una colonna sonora memorabile e dalla leggerezza e dal divertimento del testo originale, proposto in un nuovo adattamento che rende questo spettacolo di assoluta attualità.

Il Teatrino, come è noto, ha i posti limitatissimi, pertanto è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti al telefono 0583.358131 (Custode ab.ore pasti) info: faivetriano@fondoambiente.it

