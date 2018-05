Al Teatro Nieri di Ponte a Moriano musical "Il pianeta proibito" con i bambini del doposcuola di Monsagrati

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 17 maggio 2018, 15:34

Mattinata di festa ieri alla primaria di Piegaio-Convalle dove si è svolto il "Senza zaino day – Il sorriso dei bambini non ha limiti", giornata organizzata in tutte le scuole d'Italia aderenti al modello didattico "Senza zaino"

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:27

Un monitoraggio sui tempi e sulle problematiche di consegna della posta su tutto il territorio comunale. È il risultato dell'incontro che ieri il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha tenuto con i responsabili di Poste Italiane

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:24

Il regista lucchese Roberto Giovannini, che ha al suo attivo oltre 60 documentari, realizzati per lo più nel sud del mondo, ha realizzato in edizione Home Video il quarto DVD edito ed appartenente alla collana del Museo del Castagno, nel quale documenta il lavoro di ben 23 vecchi mestieri, molti...

lunedì, 14 maggio 2018, 21:42

Gli amici, al momento dell'uscita della bara dalla chiesa di Ghivizzano, hanno voluto omaggiarlo un'ultima volta dando gas ai loro motori riempiendo il silenzio lasciato da questo enorme lutto con quel suono che il ragazzo ha tanto amato durante la sua vita

sabato, 12 maggio 2018, 16:04

Calcio, rugby, giochi di ruolo e in legno, musica e scrittura creativa. Sono queste alcune delle attività che i bambini residenti a Pescaglia potranno svolgere durante i corsi estivi promossi dal comune che si svolgeranno dal 25 giugno fino al 10 agosto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle...

venerdì, 11 maggio 2018, 21:41

Tragedia questa sera, alle 20.15, in via Nazionale a Piano di Coreglia. Un giovane di 26 anni di Ghivizzano, Rudy Biagioni, è morto sul colpo dopo un terribile schianto tra la sua moto, una Aprilia, e un'auto che svoltava in via Traversa