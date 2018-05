Alunni della scuola primaria di Piegaio in visita in comune

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 5 maggio 2018, 16:48

Sembra tornare, gradualmente, alla normalità il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Coreglia dopo il caos generato nei giorni scorsi a causa del mancato ritiro della spazzatura da parte della ditta appaltatrice Adigest che è stata sanzionata per il mancato rispetto del capitolato

venerdì, 4 maggio 2018, 16:12

Un incentivo fino a 280 euro per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, come libri, materiale didattico e servizi, di studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica. Lo prevede il "Pacchetto scuola 2018/19" il cui bando è appena stato pubblicato. È rivolto ai residenti a Pescaglia

mercoledì, 2 maggio 2018, 16:19

Al Teatrino FAI di Vetriano, prossimo appuntamento per domenica 6 aprile con la commedia musicale "E se il tempo fosse un gambero?" messa in scena dalla compagnia Il Siparietto

mercoledì, 2 maggio 2018, 08:43

Pietro Frati, capogruppo di “Movimento per Coreglia”, interviene sulla questione della mancata raccolta dei rifiuti a Coreglia criticando l'amministrazione per essersi svegliata tardi nel rassicurare la popolazione vista la prossima scadenza del contratto con la ditta Adigest

lunedì, 30 aprile 2018, 18:38

La soppressione dei platani malati lungo viale Roma, a Coreglia, ha spinto i cittadini del capoluogo a chiedere all'amministrazione comunale un progetto di ripiantumazione per non perdere questa particolare caratteristica anche nei confronti del turismo

lunedì, 30 aprile 2018, 17:48

Un incontro con i responsabili di Poste Italiane per affrontare il tema dei disservizi che la popolazione di Pescaglia sta registrando dopo l'avvio, negli scorsi mesi, del recapito a giorni alterni. L'ha ottenuto il sindaco, Andrea Bonfanti, dopo l'ultimo caso scoppiato proprio in questi giorni