Caos rifiuti, Santi: "Adigest in difficoltà, ma graduale ritorno alla normalità del servizio"

sabato, 5 maggio 2018, 16:48

Sembra tornare, gradualmente, alla normalità il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Coreglia dopo il caos generato nei giorni scorsi a causa del mancato ritiro della spazzatura da parte delle ditta appaltatrice Adigest.



L’amministrazione comunale, tramite il sindaco Amadei e l’assessore all’igiene del territorio Sabrina Santi, così come promesso alla fine del mese di aprile, quando la gestione del servizio di raccolta dei RSU da parte della ditta appaltatrice era divenuto un problema di proporzioni tali da allarmare la cittadinanza, torna nuovamente a rassicurare la cittadinanza.

"Sono stati, è inutile nasconderlo, giorni febbrili - esordisce l'assessore Santi -, non fosse altro perché, appena insediata, mi sono trovata ad affrontare questo grave ed indifferibile problema. Devo dire però che è stato un bel banco di prova per testare l’organizzazione della macchina comunale e degli enti sovra comunali preposti".



"L’azienda appaltatrice - spiega -, in palese difficoltà gestionale e finanziaria, ha comunque ottemperato all’ordinanza comunale e, seppur sanzionata per il mancato rispetto del capitolato, ha attivato servizi aggiuntivi e suppletivi per rimuovere gli accumuli di rifiuti ai punti di raccolta. Una volta gestita l’emergenza con il sito di destinazione finale dei rifiuti, cosa resa possibile dalla diretta presa in carico da parte del comune, dei costi di smaltimento, decurtandoli dal compenso dovuto alla ditta appaltatrice, stiamo lavorando attivamente per dare una soluzione anche allo smaltimento dell’organico e del verde che ha come sito finale un altro punto di smaltimento gestito da un diverso gestore. Il sito di Massa risulta essere fuori uso, aggravando la già precaria attività, cosa che sta interessando numerosi comuni oltre al nostro".

Nel frattempo l’azienda appaltatrice avrebbe attivato un canale diretto con l’ufficio comunale e con l’assessore affinchè giornalmente sia possibile verificare il corretto svolgimento del servizio su tutto il territorio comunale.

"Nella prossima settimana - precisa l’assessore Santi -, la ditta appaltatrice affiancherà due nuove unità a quelle già in organico sul territorio comunale e incentiverà la sostituzione e l’efficentamento dei cassonetti, delle piazzole di raccolta e della igienizzazione delle stesse".



"Da parte mia - conclude l'assessore - non intendo abbassare i livello di guardia e di impegno ed anzi invito la cittadinanza a segnalare il persistere di situazioni di disagio all’ufficio comunale ed anche direttamente alla sottoscritta. Sono fiduciosa, presto torneremo alla completa normalità".