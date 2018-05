Mediavalle



Diritto allo studio, aperto il bando "Pacchetto scuola" a Pescaglia

venerdì, 4 maggio 2018, 16:12

Un incentivo fino a 280 euro per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, come libri, materiale didattico e servizi, di studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica. Lo prevede il "Pacchetto scuola 2018/19" il cui bando è appena stato pubblicato. È rivolto ai residenti a Pescaglia che il prossimo anno frequenteranno una scuola secondaria di primo o secondo grado, anche fuori dal territorio, a patto che la famiglia di appartenenza abbia un Isee fino a 15.748,78 euro.



Le domande devono essere presentate al comune di Pescaglia entro l'8 giugno 2018 a mano, per posta raccomandata o pec all'indirizzo comune.pescaglia@postacert.toscana.it utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.comune.pescaglia.lu.it.



L'importo del "Pacchetto scuola" è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso. Nel caso che le risorse disponibili, finanziate con i fondi regionali attraverso le Provincia, non siano sufficienti a coprire l'incentivo di 280 euro a beneficiario, al fine di consentire l'erogazione a un numero maggiore di persone, sono stabiliti degli importi diversificati per fasce di reddito ISEE. Sarà destinato il 100% dell'importo (280 euro) a chi ha un Isee fino a 5.000,00 euro; il 90% (252 euro) a chi ha un Isee tra 5.000,01 e € 7.000,00 euro; l'80% (224 euro) per chi ha un Isee tra 7.000,01 e 9.000,00 euro e il 70% (196 euro) per chi ha un Isee tra € 9.000,01 a € 15.748,78.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio scuola del Comune (0583 3540210 o 0583 3520218).