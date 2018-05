Festa di riapertura al Rifugio Gigi Casentini al Mercatello

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 26 maggio 2018, 12:09

Pronta la risposta del sindaco Valerio Amadei dopo le recenti osservazioni avanzate dal consigliere di minoranza Piero Taccini sull'attività dell'amministrazione comunale nel comune di Coreglia Antelminelli

sabato, 26 maggio 2018, 12:08

Condividere con lo smartphone sui social media uno scorcio di paesaggio, cercare in Rete informazioni sul prossimo paese da visitare oppure lasciare una bella recensione sui cimeli appena ammirarti. È un esempio di quello che turisti e visitatori di Celle dei Puccini, stranieri e italiani, possono adesso compiere senza costi...

sabato, 26 maggio 2018, 08:45

Il consigliere di minoranza Piero Taccini torna all'attacco dopo aver appreso la notizia che il comune di Coreglia avrebbe preso la decisione di smantellare 14 punti luce dell'illuminazione pubblica nella frazione di Gromignana per garantire sicurezza alla circolazione stradale

giovedì, 24 maggio 2018, 11:58

Dopo l'apertura del cantiere nelle scorse settimane e i lavori preparatori sul versante interessato dallo sbancamento, entra nel vivo l'intervento di ampliamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 1 Francigena (via per Camaiore) in località Bollore, al confine tra i territori di Lucca e Pescaglia

mercoledì, 23 maggio 2018, 14:15

Giunti (quasi) alla fine dei lavori per il nuovo stadio di Ghivizzano, il consigliere di minoranza di Coreglia Piero Taccini sottolinea come le sue previsioni sulla lievitazione dei costi, a carico dei cittadini, si siano avverate e come i lavori siano stati portati a compimento in ritardo

mercoledì, 23 maggio 2018, 12:37

Simboli e interpretazioni allegoriche, proprietà, virtù e tradizione botanica nella narrativa dantesca. Saranno questi gli argomenti al centro della conferenza "Le piante nella Divina Commedia" che si svolgerà venerdì 25 maggio alle 21 al Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia