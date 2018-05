"Le Piante nella Divina Commedia". Conferenza di Marco Pardini al Museo del Castagno

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 23 maggio 2018, 14:15

Giunti (quasi) alla fine dei lavori per il nuovo stadio di Ghivizzano, il consigliere di minoranza di Coreglia Piero Taccini sottolinea come le sue previsioni sulla lievitazione dei costi, a carico dei cittadini, si siano avverate e come i lavori siano stati portati a compimento in ritardo

lunedì, 21 maggio 2018, 17:09

La freschezza della compagnia teatrale "In Dolce Compagnia" e la musica travolgente degli ABBA: questi sono gli ingredienti di "Tutto molto greco!", il musical, liberamente ispirato alla celebre commedia musicale Mamma Mia, che andrà in scena domenica 27 maggio alle 16 nello storico teatro di Vetriano

venerdì, 18 maggio 2018, 08:53

Evento stellare al Teatrino del FAI a Vetriano, per una speciale anteprima del Lucca Summer Festival 2018. Giovedì 17 Maggio nel teatrino si è esibito Nic Cester, il popolare artista australiano, nel concerto ad invito più particolare della sua carriera

giovedì, 17 maggio 2018, 15:34

Mattinata di festa ieri alla primaria di Piegaio-Convalle dove si è svolto il "Senza zaino day – Il sorriso dei bambini non ha limiti", giornata organizzata in tutte le scuole d'Italia aderenti al modello didattico "Senza zaino"

giovedì, 17 maggio 2018, 11:25

Le bambine e i bambini che frequentano il doposcuola alla primaria di Monsagrati saranno protagonisti del musical "Il pianeta proibito" realizzati nell'ambito del corso di teatro organizzato dal comune tramite l'associazione culturale Vitamina Young. Lo spettacolo si terrà sabato 19 maggio alle ore 19 al Teatro Nieri di Ponte a...

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:27

Un monitoraggio sui tempi e sulle problematiche di consegna della posta su tutto il territorio comunale. È il risultato dell'incontro che ieri il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha tenuto con i responsabili di Poste Italiane