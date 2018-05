L'ultimo toccante saluto a Rudy Biagioni

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 12 maggio 2018, 16:04

Calcio, rugby, giochi di ruolo e in legno, musica e scrittura creativa. Sono queste alcune delle attività che i bambini residenti a Pescaglia potranno svolgere durante i corsi estivi promossi dal comune che si svolgeranno dal 25 giugno fino al 10 agosto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle...

venerdì, 11 maggio 2018, 21:41

Tragedia questa sera, alle 20.15, in via Nazionale a Piano di Coreglia. Un giovane di 26 anni di Ghivizzano, Rudy Biagioni, è morto sul colpo dopo un terribile schianto tra la sua moto, una Aprilia, e un'auto che svoltava in via Traversa

venerdì, 11 maggio 2018, 13:45

Il cittadino può infatti scegliere se riceverla presso l’indirizzo di residenza o ritirarla presso la casa comunale. Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d’identità a partire da 6 mesi prima della data di scadenza di quella in corso di validità, oppure anche prima di sei mesi dalla...

venerdì, 11 maggio 2018, 12:39

Mezzo milione di euro di investimenti straordinari in opere pubbliche. Li realizzerà quest'anno il comune di Pescaglia grazie al buono stato di salute dei conti. Il 2017, infatti, si è chiuso con un avanzo di gestione che mette l'amministrazione comunale nella condizione di poter disporre di questa cifra

giovedì, 10 maggio 2018, 17:24

Simone Corrieri e Davide Contrucci, i protagonisti di questa magnifica "storia", si sono conosciuti casualmente. Il primo stava partecipando all'ultima edizione di "Fornaci IN...canto" ed il secondo lo vide, lo ascoltò ed afferrò che abitava vicino a lui (Ghivizzano)

sabato, 5 maggio 2018, 16:48

Sembra tornare, gradualmente, alla normalità il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Coreglia dopo il caos generato nei giorni scorsi a causa del mancato ritiro della spazzatura da parte della ditta appaltatrice Adigest che è stata sanzionata per il mancato rispetto del capitolato