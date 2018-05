Mediavalle



"Niente è impossibile" e "Neve": nuove presentazioni per Simone Corrieri e Davide Contrucci

giovedì, 10 maggio 2018, 17:24

di lorenzo fiori

Simone Corrieri e Davide Contrucci, i protagonisti di questa magnifica "storia", si sono conosciuti casualmente. Il primo stava partecipando all'ultima edizione di "Fornaci IN...canto" ed il secondo lo vide, lo ascoltò ed afferrò che abitava vicino a lui (Ghivizzano). Fin da subito Davide, ragazzo disabile ma con una voglia di vivere straordinaria, cercò di mettersi in contatto con Simone descrivendoli il suo sogno di scrivere una canzone. Simone accettò immediatamente, con l'obbiettivo di realizzare i suoi desideri, e da qui è nata un'amicizia vera, sincera ed indissolubile.

Grazie a questo forte legame che lì lega sono riusciti a scrivere un libro ed a produrre una canzone. Il libro, dal titolo "Niente è impossibile", è un manoscritto ed è formato da un'alternanza tra narrativa e poesia dove Davide racconta i suoi hobby e le sue esperienze di vita.

Come si può percepire dal titolo, gli autori, con questo libro vogliono trasmettere un messaggio di amore, di vita e di speranza verso tutti ma soprattutto verso la disabilità che va vissuta come una forza interiore con cui si può aiutare e fortificare le altre persone e non come un limite che può bloccare i propri sogni: Davide è un esempio positivo; lui, con l'aiuto di Simone, sta realizzando i suoi sogni.

Come già anticipato, questa coppia di autori, ha anche prodotto una canzone, dal titolo "Neve", dove si tratta l'idea di Davide su questa cioè che la neve purifica, porta candore e quindi spinge l'uomo ad essere più saggio (come riporta tale canzone: "neve coprici di pace").

Questa canzone è stata, inoltre, masterizzata e proposta a "Fornaci IN...canto 2018" dove tutto è iniziato.

Per maggiori informazioni sul libro consultate la pagina Facebook: "Davide Contrucci - Niente è impossibile" (in aggiunta, potrete acquistarlo negli store online specializzati).